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ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı: 26 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 00:08 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 26 Eş Şebab mensubunun daha öldürüldüğü açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlediği hava saldırısında terör örgütü Eş Şebab'ın 26 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü gerçekleştirildiği belirtilen saldırının, Eş Şebab'a karşı bu yılki 24. saldırı olduğu kaydedildi.

Son dönemde Hiran bölgesindeki saldırılarını yoğunlaştıran AFRICOM, son hava saldırısında 26 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Saldırıyla ilgili detay verilmeyen açıklamada, Somali yönetimiyle Eş Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda iş birliği yapılmaya devam edileceği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, sivil kayıplara yönelik bilgi verilmedi.

AFRICOM, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hiran bölgesine bağlı Beledveyne ilçesi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 35 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

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ABD AFRICOM Somali

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