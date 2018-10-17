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ABD'den Somali'de hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 02:25 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı: - "ABD kuvvetleri Somali Federal Hükümeti ile koordineli bir şekilde 12 Ekim'de Harardere yakınlarında El-Şebab militanlarına karşı bir hava saldırısı düzenledi" - "Şu anda saldırıda yaklaşık 60 teröristin öldüğünü değerlendiriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Harardere bölgesine hava saldırısı düzenlediklerini ve olayda yaklaşık 60 El-Şebab mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD kuvvetleri Somali Federal Hükümeti ile koordineli bir şekilde 12 Ekim'de Harardere yakınlarında El-Şebab militanlarına karşı bir hava saldırısı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırıda sivil kayıplarının olmadığı iddia edilen açıklamada, "Şu anda saldırıda yaklaşık 60 teröristin öldüğünü değerlendiriyoruz. Bu isabetli saldırı, ABD kuvvetlerinin 21 Kasım 2017'de El-Şebab kampına düzenlenen ve yaklaşık 100 teröristin öldürüldüğü saldırıdan sonraki en büyük saldırıydı." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, ABD'nin son aylarda Somali'de hava saldırılarını sıklaştırdığı dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AFRICOM Somali

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