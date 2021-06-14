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ABD'den Suç Mağduru Göçmenlere Çalışma İzni

14.06.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, suç mağduru olan ve vize başvuru süreçleri halen devam eden bazı göçmenlere çalışma izni verilmesi için yeni bir girişim başlattı

ABD'den Suç Mağduru Göçmenlere Çalışma İzni

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi (USCIS), U tipi vizeye başvuran on binlerce kişiye ABD'de çalışma izni çıkarmak için bir süreç oluşturulacağını bildirdi. ABD, U tipi vizeyi, kriminal faaliyetlerin soruşturulmasında ve yargılanmasında yetkililere yardım eden suç mağdurlarına veriyor. U tipi vize başvurusu yapan kişilere çalışma izni, bulundukları iddiaların güvenilir olması ve göçmenlik sistemini kötüye kullanma niyetine sahip olmamaları durumunda verilecek.

ABD göçmenlik sistemini daha insani hale getirme sözü veren Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump'ın kısıtlayıcı birçok göçmenlik politikasını geri çevirdi. ABD göçmenlik yetkilileri, Başkan Trump döneminde U tipi vize başvurusu yapanların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmış, bu adım, göçmenlik hakları savunucularının tepkisini çekmişti.

ABD, belirli bazı suçların mağduru olan ve yetkililere soruşturma süreçlerinde yardım eden göçmenlere her yıl 10 bin U tipi vize veriyor. Çalışma iznine erişim de sağlayan U tipi vizeler, üç yıl sonra yeşil kart yani kalıcı oturum izni başvuru yapılmasına da olanak tanıyor. USCIS'e göre U tipi vizeye talebin yüksek olması, başvuru yapanların çalışma izni almadan önce en yaz beş yıl beklemek zorunda olmaları anlamına geliyor.

U tipi vize almak için başvuranların aile içi şiddet, insan kaçakçılığı ya da diğer ciddi suçlar nedeniyle ruhsal ya da fiziksel zarar görmüş olması gerekiyor. U tipi vize için başvuran kaç kişiye çalışma izni verileceği belli değil.

Aralık ayı verilerine göre USCIS, şu anda yaklaşık 269 bin U vizesi başvurusunu değerlendiriyor. Bir USCIS yetkilisinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre başvuruda bulunan bazı kişiler, ABD dışında yaşıyor.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, atılacak bu yeni adımın hem suç mağdurlarına yardım edeceğini hem de kamu güvenliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Bakan Mayorkas, "Bu kişiler hepimizin güvenliğini sağlamak amacıyla yetkililere yardım ediyor. Ancak onların da korunmaya ihtiyacı var" dedi.

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