ABD'den Suç Mağduru Göçmenlere Çalışma İzni

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi (USCIS), U tipi vizeye başvuran on binlerce kişiye ABD'de çalışma izni çıkarmak için bir süreç oluşturulacağını bildirdi. ABD, U tipi vizeyi, kriminal faaliyetlerin soruşturulmasında ve yargılanmasında yetkililere yardım eden suç mağdurlarına veriyor. U tipi vize başvurusu yapan kişilere çalışma izni, bulundukları iddiaların güvenilir olması ve göçmenlik sistemini kötüye kullanma niyetine sahip olmamaları durumunda verilecek.

ABD göçmenlik sistemini daha insani hale getirme sözü veren Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump'ın kısıtlayıcı birçok göçmenlik politikasını geri çevirdi. ABD göçmenlik yetkilileri, Başkan Trump döneminde U tipi vize başvurusu yapanların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmış, bu adım, göçmenlik hakları savunucularının tepkisini çekmişti.

ABD, belirli bazı suçların mağduru olan ve yetkililere soruşturma süreçlerinde yardım eden göçmenlere her yıl 10 bin U tipi vize veriyor. Çalışma iznine erişim de sağlayan U tipi vizeler, üç yıl sonra yeşil kart yani kalıcı oturum izni başvuru yapılmasına da olanak tanıyor. USCIS'e göre U tipi vizeye talebin yüksek olması, başvuru yapanların çalışma izni almadan önce en yaz beş yıl beklemek zorunda olmaları anlamına geliyor.