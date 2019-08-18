ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri anlaşmasına övgü

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Sudan'da Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'yi imzalayan askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyonu tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Anayasal Bildiri'min imzalanlanmasından dolayı tarafları tebrik ettiklerini belirten Ortagus, Sudan'da sivil geçici bir hükümetin kurulması niteliğini taşıyan bu adımdan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ortagus, ayrıca Afrika Birliği ve Etiyopya'ya söz konusu anlaşmanın sağlanması konusunda ara buluculukları için teşekkür ederek, ABD yönetiminin bu çabaları takdirle karşıladığını vurguladı.

Morgan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ileriye dönük önemli bir adım attı. Artık, 19 Ağustos’ta bağımsız bir konseyin yemin etmesini ve 20 Ağustos’ta bir başbakan atanmasını umuyoruz. ABD, tüm Sudan vatandaşlarının haklarının korunmasını ve özgür ve adil seçimlerin sağlanmasını isteyen Sudan halkınına desteklerini sürdürmeye devam edecektir."