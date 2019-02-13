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ABD'den Suriye için "gözlemci birlik" teklifi

13.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

ABD, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmayı hedeflediği bölgede "gözlemci birlikler" konuşlandırılmasını NATO gündemine getiriyor.

ABD'den Suriye için "gözlemci birlik" teklifi

Görevi IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun üstlenmesi seçenekler arasında.Suriye'den çekilme kararı alan Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin kuzeydoğusunda gözlemci misyonu başlatılması seçeneğini NATO müttefikleriyle görüştüğünü açıkladı. Konuyu gündeme taşıyan isim, Jim Mattis'in istifası ile boşalan ABD'nin Savunma Bakanlığı koltuğunu vekaleten üstlenen Patrick Shanahan oldu.

Shanahan, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında güvenlik ve istikrarın nasıl sağlanabileceği" konusunda müttefikler arasında görüşmeler yapıldığını belirterek "Bu bağlamda IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu kesinlikle bir seçenektir" diye konuştu.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinin yanı sıra aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu bazı NATO üyeleri de dahil.

NATO toplantısı için gittiği Brüksel öncesinde Irak'ta temaslarda bulunan Shanahan Suriye'nin kuzeydoğusunda bir gözlemci birlik oluşturulması seçeneği üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmelerin NATO'daki temaslarına hazırlık için faydalı olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Vekili, söz konusu gözlemci birliklere ABD askerlerinin dahil olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Böyle birşey söylemedim" yanıtını verdi.

NATO Suriye'de doğrudan görev almasa da Türkiye'de konuşlu AWACS keşif uçaklarıyla uluslararası koalisyona destek sağlıyor. NATO ayrıca geçen yıl Irak'ta güvenlik güçlerinin eğitimi için bir program başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Aralık ayında aldığı sürpriz bir kararla, Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı. ABD'nin Suriye politikasında büyük bir değişime işaret eden bu karar, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis ve IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu.

DW,AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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