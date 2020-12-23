ABD’den Suriye Merkez Bankası’na Yaptırım

Bakanlığın Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi’nin (OFAC) yaptırım kararına Suriye Merkez Bankası da dahil edildi. Buna göre, Suriye Merkez Bankası bakanlığın “özel olarak belirlenmiş yabancı uyruklular ve engellenmiş kişiler” listesine alındı.

Yeni yaptırımların hedefinde Suriye yönetiminde görevli bir üst düzey yetkili ve milletvekili eşi ve bu kişilerin yönetimindeki 9 işletme bulunuyor.

Bakanlık kararı bugün yazılı olarak açıkladı. Açıklamada yaptırım kararının “Suriye meselesinde siyasi çözüm üretilmesi ve hesap sorulmasını teşvik etme çabasıyla” aldındığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı Suriye’de Beşar Esat rejimine karşı yeni yaptırım kararı aldı. Salı günü açıklanan karara göre, Suriye Merkez Bankası da bakanlığın kara listesine dahil edildi.

Maliye Bakanı Steven Munchin konuyla ilgili olarak, “Geçen yıl bu hafta, Başkan Trump ‘2019 Sezar Yasası’nı imzalayarak, Esat rejiminin kendi halkına uyguladığı zulüm nedeniyle sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı. Mnuchin yeni yaptırımların da söz konusu yasanın gereklerini yerine getirdiğini belirtti ve “Maliye Bakanlığı, Esat rejiminin yanında duran ve bu suçların devamını sağlayanları ortaya çıkarmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın kararına paralel olarak Dışişleri Bakanlığı da 6 Suriyeli’ye yaptırım getirdi. Yaptırımlar mal varlıklarının dondurulması ve Suriye’deki durumda rolü olanların Amerika’ya girişinin yasaklanmasını içeriyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında Amerika’nın, “Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana Suriye halkının yanında durduğu ve ihtiyaç sahibi Suriyeliler’e 12 milyardan fazla yardım sunduğu” ve bu desteğin devam edeceği de belirtildi.

Maliye Bakanlığı bünyesindeki OFAC’ın yaptırım listesine aldığı isimler arasında 10 yıldan fazla bir süredir Esat’a bağlı birimlerden birinin direktörü olarak görev yapan Lina Muhammed Nazır El-Kinaye ile 2016 yılından bu yana Suriye parlamentosunda Şam milletvekilliğini yürüten Muhammed Hammam Adnan Masudi bulunuyor.

Bu iki ismin yetkisi altındaki işletmeler de yaptırıma tabi olacak. Buna göre, Amerikalılar’ın söz konusu kişiler ve işletmelerle iş yapması yasaklanıyor.

