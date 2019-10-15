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ABD’den Suriye’de Ateşkes Diplomasisi

15.10.2019 20:35 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gideceğinin açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, “Öncelikli hedefimiz Suriye’de ateşkesin sağlanması için diplomasi yürütmek” dedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

ABD’den Suriye’de Ateşkes Diplomasisi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gideceğinin açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, “Öncelikli hedefimiz Suriye’de ateşkesin sağlanması için diplomasi yürütmek” dedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili gazetecilerin Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. ABD askerlerinin tamamının Fırat’ın batısındaki Menbiç’ten çekildiğini doğrulayan yetkili Suriye’nin kuzeydoğusunda hava sahasının hala ABD’nin kontrolunda olduğunu söyledi.

“Ateşkes Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinde önemli unsur”

ABD Başkanı Donald Trump dün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem YPG komutanı Mazlum Kobani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Türkiye’ye yönelik yaptırımları açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in düzenlediği basın toplantısı sırasında Türkiye’ye gidecek heyete başkanlık edeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi, Türkiye’nin operasyonunun daha önce nispeten istikrarlı bir çizgide ilerleyen Suriye’nin kuzeyinde karmaşaya yol açtığını söyledi. “İlişkiyi normale çevirme ihtimallerini değerlendirirken, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmayı planlıyoruz. Normale dönüşün önemli bir unsuru da ateşkes olacak” ifadelerini kullanan Dışişleri yetkilisi ateşkesten kastının da sahadaki güçlerin manevra yapmaması olarak tanımladı; “Hem Türk askerleri hem de SDG için de bunu söyleyebiliriz” dedi.

“Çözüm bulunamaması halinde yaptırımları arttırmayı planlıyoruz”

ABD’li yetkili, Suriye’de krize bir çözüm bulunamaması halinde ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ve diğer tedbirleri yoğunlaştırmayı planladığını söyledi. Yetkili şimdiye kadar Suriye’de IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerinden büyük ve başarılı bir kaçış eylemine tanık olmadıklarını da belirtti.

Pompeo Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak’ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Berham Salih’le telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin gelişmeleri ele alan Pompeo ve Salih operasyonun derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Irak medyası, Salih ve Pompeo'nun telefon görüşmesinde, Suriye’de bulunan yaklaşık 13 bin Iraklı IŞİD mensubunun ülkelerine dönüşü konusunun ele alındığını öne sürmüştü.

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