Genelkurmay Başkanı, Türkiye'nin güvenlik endişeleriyle ilgili detaylı askeri planlamanın sürdüğünü ve sonuca yaklaşıldığını söyledi.Suriye'den asker çekme sürecini başlatan ABD'nin ülkede yaklaşık bin asker bırakacağına dair haberler Amerikan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandı. "The Wall Street Journal" gazetesi, Amerikan destekli Kürt güçler, Türkiye ve Avrupalı müttefikler arasında Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge oluşturma görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirterek ABD'nin Suriyeli Kürt savaşçılarla birlikte çalışmayı sürdürmeyi düşündüğünü kaydetmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde bin kadar askerin ülke çapında görev yapmasının planlandığına yer verilmişti.

Haberle ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "ABD ordusunun yaklaşık bin askeri Suriye'de tutmayı planladığına dair büyük bir Amerikan gazetesinin haberinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Dunford, ülkede 200 asker bırakılmasını öngören ve Şubat ayında açıklanan planda değişiklik olmadığını belirterek Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda çekilme işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.