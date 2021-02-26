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ABD’den Suriye’deki İran yanlısı milislere hava saldırısı

26.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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ABD ordusu, Başkan Joe Biden’ın talimatıyla Suriye’ye hava saldırısı gerçekleştirirken, Pentagon saldırıyla ABD üslerini hedef alanlara misilleme yapıldığını açıkladı.ABD’den Şubat ayı ortasından bu yana Irak’taki misyonlarına ve müttefiklerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırılara misilleme geldi.

ABD ordusu, Başkan Joe Biden’ın talimatıyla Suriye’ye hava saldırısı gerçekleştirirken, Pentagon saldırıyla ABD üslerini hedef alanlara misilleme yapıldığını açıkladı.
ABD’den Şubat ayı ortasından bu yana Irak’taki misyonlarına ve müttefiklerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırılara misilleme geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla Suriye’deki İran yanlısı milislere hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Kirby, "Başkan Biden’ın talimatıyla ABD askeri, gece saatlerinde Suriye’nin doğusunda İran destekli militan grupların kullandığı sistemlere hava saldırıları düzenledi. Başkan Biden, Amerikan ve koalisyon personelini korumak için harekete geçiyor" dedi.
Kirby, saldırıların Kata’ib Hizbullah ve Kata’ib Seyyid al-Shuhada dahil olmak üzere İran destekli milisler tarafından kullanılan sınır kontrol noktasındaki tesislerde hasara yol açtığını belirtti.
Adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili de saldırı kararının, ABD’nin milisleri cezalandırmak isterken durumun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini istemediğine dair bir sinyal göndermek amaçlı olduğunu ifade etti. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesindeki en kıdemli Cumhuriyetçi üye olan Michael McCaul da saldırıların "doğru bir hamle" olduğunu söyleyerek, "Bunun gibi karşılıklar caydırıcıdır. İran’a, onun vekillerine ve dünyadaki düşmanlarımıza ABD çıkarlarına yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini hatırlatır" dedi.
Suriye’den saldırılara yönelik resmi bir açıklama gelmezken, yerel medya şafak vakti Suriye-Irak sınırına yakın birçok hedefe yönelik saldırıların olduğunu aktardı.
Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil sözleşmeli personel ve 1 sivil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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