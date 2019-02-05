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ABD’den Suriye’deki Yabancı Savaşçılar Hakkında Açıklama

05.02.2019 00:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yüzlerce yabancı savaşçının vatandaşı olduğu ülkelere savaşçıların iadesini kabul etmeleri ve yargılamaları çağrısında bulundu

ABD’den Suriye’deki Yabancı Savaşçılar Hakkında Açıklama

ABD’nin Suriye’den çekilme planı kapsamında Amerika’nın sahadaki müttefikleri konumunda olan Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde bulunan yabancı savaşçıların durumu gündeme gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce yabancı savaşçının vatandaşı olduğu ülkelere savaşçıların iadesini kabul etmeleri ve yargılamaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino Suriye Demokratik Güçleri tarafından bugüne kadar kaç yabancı savaşçının tutuklandığı konusunda ayrıntı ya da sayı vermedi. Ancak Amerikalı yetkililer bu sayının yaklaşık 850 olduğunu düşünüyor.

Amerika uzun süredir Suriye’de tutulan yabancı savaşçıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesi ve orada yargılanmalarını istediğinin mesajını veriyordu. ABD Dışişleri sözcüsü Palladino “Suriye Demokratik Güçleri bu kişilerin güvenli ve insani şekilde gözaltına alınmaları konusunda açık bir kararlılık sergiledi” dedi.

Sözcü diğer ülkelere de Suriye Demokratik Güçleri tarafından yakalanan vatandaşlarının iadesini kabul etme ve yargılama çağrısında bulundu.

Washington Çarşamba günü Suriye’de IŞİD’le mücadele eden koalisyon ortaklarının dışişleri bakanlarıyla yapılacak bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Başkan Donald Trump’ın Aralık ayında Suriye’de bulunan iki bin ABD askerini çekmeyi planladığını açıklamasının ardından Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde bulunan yabancı savaşçıların durumuyla ilgili soru işaretleri gündeme gelmişti.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Suriye’de IŞİD’in 3 yabancı militanını yakaladıklarını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre yakalanan IŞİD üyeleri arasında bir Alman vatandaşı da var. Diğer IŞİD’lilerin de Mısır ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

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