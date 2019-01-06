ABD’den, Suriye’den çekilme kararına ilişkin İsrail'e güvence

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin İsrail'e güvence vererek, "Çekilme, Washington’ın müttefiklerinin savunması sağlanarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bolton, burada yaptığı konuşmada, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin, Washington’ın müttefiklerinin savunması sağlanarak yapılacağını bildirdi.

Bolton ayrıca, bir kez daha ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme konusunu görüşeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD’nin BM’de İsrail’e sınırsız destek verdiğini söyleyerek, “Siz ayrıca İsrail’in kendini savunma hakkına destek veriyorsunuz, biz de bu hakkımızı sürekli pratize ediyoruz.” dedi.

Netanyahu, ABD’nin, İsrail’in en büyük müttefiki olduğunu belirterek, “Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD’nin desteğini aldığımızı bilmemizdir.” ifadelerini kullandı.