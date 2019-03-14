ABD'den Suriyeli mültecilere ek yardım açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, yardıma ihtiyacı olan Suriyeli mültecilere 397 milyon dolarlık ilave insani yardımda bulunacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, 2019-2020 Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı kapsamında Suriyelilere yönelik yardımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye krizinin başladığı günden bu yana Suriye halkına 9,5 milyar dolarlık insani yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu, ABD’nin hem Suriye hem de bölge genelinde ihtilaftan etkilenen Suriye halkına hayat kurtarıcı destek sağlama konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, Suriyelilerin barındığı komşu ülkelere yapılan yeni ve toplam yardım rakamlarını da açıkladı.

Açıklamada, Suriye'de bulunan kurumlar üzerinden Suriye halkına toplam 4,7 milyar dolarlık yapılan yardıma ilave olarak 135 milyon dolar; 1,3 milyar dolar verilen Ürdün'e 57 milyon dolar, 2,1 milyar dolar yardımda bulunulan Lübnan'a ise ilave 97 milyon dolar yardım yapılacağı aktarıldı.

Türkiye'ye daha önce toplam 814 milyon dolar yardım yapıldığı, buna ek olarak 81 milyon dolar daha yardımda bulunulacağı kaydedilen açıklamada, Irak'a toplam 376 milyon dolarlık, Mısır'a ise 182 milyon dolarlık yardım yapıldığı bilgisi verildi.