ABD'den Suriyeliler'e 240 Milyon Dolarlık İlave İnsani Yardım

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin Suriye halkına ve Suriyeliler'e ev sahipliği yapan ülkelere yaklaşık 240 milyon dolarlık ilave insani yardım sağlayacağını açıkladı.

2-4 Haziran tarihleri arasındaki Türkiye ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler ve ortaklarının Suriye’deki zor insani koşullarla mücadele için yaptıkları yardımları ele alan Thomas-Greenfield, "Acımasız Esat rejimi altında 10 yıl boyunca çatışma yaşayan Suriye halkı, hiç olmadığı kadar zor durumda. Şu anda 13 milyondan fazla Suriyeli yardıma muhtaç. Bu sayı, Los Angeles, New York ve Washington kentlerinin nüfuslarının toplamından fazla. Bu kentlerde yaşayan herkes gıdaya, suya, ilaca, barınağa ihtiyaç duysaydı ne yapardık?" dedi.

Türkiye-Suriye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısında konuşan Thomas-Greenfield, Dünya Gıda Programı'na göre her ay BM'ye ait ortalama bin kamyonun Suriye'nin kuzeybatısına gıda, tıbbi malzeme ve insani yardım götürdüğünü, bu bölgede yaşayan her beş Suriyeli'den dördünün insani yardıma muhtaç olduğunu söyledi. "İdlib'deki milyonlarca sivil için bu, bir can simidi" diyen Thomas-Greenfield, son bir buçuk yıl içinde BM Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin Suriye'ye açılan iki sınır kapısını kapattıklarını, Bab El Hava'nın geriye kalan tek sınır kapısı olduğunu hatırlattı.