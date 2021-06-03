ABD'den Suriyeliler'e 240 Milyon Dolarlık İlave İnsani Yardım

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin Suriye halkına ve Suriyeliler'e ev sahipliği yapan ülkelere yaklaşık 240 milyon dolarlık ilave insani yardım sağlayacağını açıkladı. 2-4 Haziran tarihleri arasındaki Türkiye ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler ve ortaklarının Suriye’deki zor insani koşullarla mücadele için yaptıkları yardımları ele alan Thomas-Greenfield, "Acımasız Esat rejimi altında 10 yıl boyunca çatışma yaşayan Suriye halkı, hiç olmadığı kadar zor durumda. Şu anda 13 milyondan fazla Suriyeli yardıma muhtaç. Bu sayı, Los Angeles, New York ve Washington kentlerinin nüfuslarının toplamından fazla. Bu kentlerde yaşayan herkes gıdaya, suya, ilaca, barınağa ihtiyaç duysaydı ne yapardık?" dedi. Türkiye-Suriye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısında konuşan Thomas-Greenfield, Dünya Gıda Programı'na göre her ay BM'ye ait ortalama bin kamyonun Suriye'nin kuzeybatısına gıda, tıbbi malzeme ve insani yardım götürdüğünü, bu bölgede yaşayan her beş Suriyeli'den dördünün insani yardıma muhtaç olduğunu söyledi. "İdlib'deki milyonlarca sivil için bu, bir can simidi" diyen Thomas-Greenfield, son bir buçuk yıl içinde BM Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin Suriye'ye açılan iki sınır kapısını kapattıklarını, Bab El Hava'nın geriye kalan tek sınır kapısı olduğunu hatırlattı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, 2014 yılında, dört geçiş noktasında Suriye'ye sınır ötesi yardım operasyonu yapılmasını onaylamış, ancak Rusya ve Çin'in dört sınır kapısının da açık kalma sürelerinin yenilenmesine karşı çıkması nedeniyle sınır geçişi sadece Türkiye'deki tek bir noktadan yapılmaya başlanmıştı. Bab el Hava sınır kapısının açık kalma süresi 10 Temmuz'da doluyor. Güvenlik Konseyi'nin kapının açık kalma süresini uzatmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesi için 9 ülkenin oyu ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor. "BM'nin aç çocuklara gıda, evsiz ailelere koruma sağlamasını istiyoruz. Küresel bir pandeminin ortasında BM'nin aşı tedarik etmesini, çekilen acıların dinmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan Thomas-Greenfield, ilk adımı ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi'nin sağlayacağı gıda ve diğer hayati malzemeleri dağıtarak ve ilave yardım yapılacağı açıklamasını yaparak attıklarını söyledi. İnsani yardımların dağıtımında kilit rol oynayan çalışanlarla görüştüğünü belirten Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin Bab El Hava sınır kapısının açık kalacağı süreyi uzatmaması durumunda bu çalışanların görevlerini yerine getiremeyeceğinin altını çizdi. "Bu sınır kapısı şu anda uluslararası toplumun sunduğu en iyiyi temsil ediyor" diyen Thomas-Greenfield, "Bu kapının kapanması anlamsız bir acımasızlığa yol açacak" şeklinde konuştu.