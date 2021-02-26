ABD’den Suriye’nin Doğusundaki İranlı Milislere Hava Saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Milisler geçtiğimiz günlerde Irak’ta ABD güçlerini roket saldırılarıyla hedef almıştı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada “ABD hava kuvvetleri bu akşam Başkan Joe Biden’ın talimatıyla İran destekli gruplar tarafından kullanılan Suriye’nin doğusundaki altyapılara hava saldırısı düzenledi” denildi.

Kirby açıklamasında Suriye’nin doğusu ve Irak’taki gerilimi arttırmayacak, ölçülü bir yanıt verdiklerini kaydetti.

Saldırılarda İran destekli milisler tarafından kullanılan sınır kontrol noktasındaki bazı tesislerin imha edildiği belirtilen açıklamada bu gruplar arasında Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ve Kataib Sayyid el Şuheda gruplarının da olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili ABD’nin saldırı kararıyla milisleri cezalandırmayı istediği, ancak durumun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini de istemediğini belirtti.