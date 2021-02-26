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ABD’den Suriye’nin Doğusundaki İranlı Milislere Hava Saldırısı

26.02.2021 05:00 | Son Güncelleme:
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ABD’den Suriye’nin Doğusundaki İranlı Milislere Hava Saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Milisler geçtiğimiz günlerde Irak’ta ABD güçlerini roket saldırılarıyla hedef almıştı

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Milisler geçtiğimiz günlerde Irak’ta ABD güçlerini roket saldırılarıyla hedef almıştı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada “ABD hava kuvvetleri bu akşam Başkan Joe Biden’ın talimatıyla İran destekli gruplar tarafından kullanılan Suriye’nin doğusundaki altyapılara hava saldırısı düzenledi” denildi.

Kirby açıklamasında Suriye’nin doğusu ve Irak’taki gerilimi arttırmayacak, ölçülü bir yanıt verdiklerini kaydetti.

Saldırılarda İran destekli milisler tarafından kullanılan sınır kontrol noktasındaki bazı tesislerin imha edildiği belirtilen açıklamada bu gruplar arasında Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ve Kataib Sayyid el Şuheda gruplarının da olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili ABD’nin saldırı kararıyla milisleri cezalandırmayı istediği, ancak durumun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini de istemediğini belirtti.

Saldırıda can kaybı olup-olmadığı ya da hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

ABD geçen yıllarda da bir dizi misilleme saldırısı düzenlemişti.

Irak’ta son dönemde ABD mevzilerine düzenlenen saldırılar Washington ve Tahran’ın 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmenin yollarını aradıkları bu dönemlerde yaşanıyor.

Eski Başkan Donald Trump ABD’yi 2018’de anlaşmadan çekmiş ve İran’a yeniden ekonomik yaptırımları devreye sokmuştu.

15 Şubat’ta kuzey Irak’ta Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki ABD üssüne düzenlenen roket saldırısında Irak’taki uluslararası koalisyon için çalışan, Amerikalı olmayan bir sözleşmeli çalışan ölmüş, bazı Amerikalı sözleşmeli çalışanlar ve ABD askerleri yaralanmıştı. Bundan günler sonra düzenlenen bir diğer saldırıdaysa Bağdat’ın kuzeyindeki ABD güçleri hedef alınmış, en az bir sözleşmeli çalışan yaralanmıştı.

Pazartesi günü de Bağdat’da ABD Büyükelçiliği’nin ve diğer diplomatik misyonların bulunduğu yoğun koruma altındaki Yeşil Bölge’ye roket saldırısı düzenlenmişti.

Kataib Hizbullah grubu bu hafta başında Irak’taki roketli saldırılarda rolü olduğunu reddetmişti.

Bazı Batılı ve Iraklı yetkililer saldırıların daha küçük ancak Kataib Hizbullah ile bağlantılı gruplar tarafından düzenleniyor olabileceğini belirtmişti.

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