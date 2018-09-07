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ABD'den Suriye'nin güneyinde askeri tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

Amerikan ordusu, Suriye'nin güneyinde El Tanf bölgesinde askeri tatbikata başladığını açıkladı - Açıklamanın, DEAŞ karşıtı koalisyona ait garnizona yakın bölgede Rusya'nın operasyon yapacağı iddiasının ardından gelmesi dikkati çekti

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile DEAŞ karşıtı koalisyona bağlı askerlerin, Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde askeri tatbikata başladığını duyurdu.

CENTCOM Sözcüsü Deniz Yüzbaşı Bill Urban tarafından yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın Amerikan askerleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yapıldığı kaydedildi.

Tatbikatın 7 Eylül Cuma itibarıyla başladığı ifade edildi. El Tanf bölgesinde yer alan DEAŞ karşıtı koalisyona ait garnizon çevresindeki 55 kilometrelik alanda icra edildiği belirtilen tatbikatın, kaç gün süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Bunun gibi tatbikatlar, DEAŞ'a karşı kapasitemizi güçlendirmek ve her türlü tehdide karşı hazır olduğumuzdan emin olmak açısından önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

- "Rusya tehdidine karşı hazırlık"

Öte yandan Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tatbikata 100'den fazla Amerikan askerinin katılacağını ve tatbikatın birkaç gün süreceğini söyledi. Aynı yetkili, CENTCOM açıklamasında Rusya'nın, ABD'ye operasyon konusunda uyarıda bulunduğu iddiasına yer verilmediğini ancak söz konusu tatbikatın "Rusya tehdidine karşı bir hazırlık" olduğunu dile getirdi.

Amerikan medyasında, DEAŞ karşıtı koalisyonun El Tanf'ta yer alan garnizonuna yakın bölgede "Rusya'nın Esed rejimiyle birlikte operasyon yapacağı" ve "bu konuda ABD'yi birkaç kez uyardığı" iddia edilmişti.

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ABD ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) abd ordusu Suriye

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