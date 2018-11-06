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ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvence" devriyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 00:56 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning: - "Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı" - "Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil; bu devriyeler bize, SDG ortaklarımıza ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır"

WASHINGTON (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK mevzilerine top atışı yapmasının ardından ABD örgütle bölgede devriye başlattı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albay Manning, "Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı." ifadesini kullandı.

Suriye'de tüm tarafların DEAŞ'ın yenilmesine odaklanması gerektiğini savunan Manning, "Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil; bu devriyeler bize, SDG ortaklarımıza ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır." şeklinde konuştu.

Sözcü, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç bölgesinde ortak devriyelere başladığını ve bu devriyelerin DEAŞ'ı kalıcı bir şekilde yenme hedefine odaklanmalarını sağlayacağını söyledi.

- "ABD Münbiç'te YPG ile devriye yapmıyor"

Diğer taraftan basında yer alan ve ABD'nin Türkiye ile yaptığı devriyelere paralel olarak YPG/PKK ile Münbiç civarında devriye faaliyeti yürüttüğüne ilişkin haberleri değerlendiren Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, "Münbiç yakınlarında Türkiye ile yaptığımız devriye dışında başka bir devriye gerçekleştirmedik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye YPG/PKK

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