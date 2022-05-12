ABD’den Suriye’nin Kuzeydoğusunda Yabancı Yatırıma İzin

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda hükümet kontrolu dışındaki bölgelerde bazı yabancı yatırımları yaptırımlardan muaf tutacak.

Fas’ın Marakeş kentinde IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’nun toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Washington’un şirketleri ABD yaptırımlarından muaf tutacak genel bir izin yayınlayacağını söyledi.

Nuland, ‘‘ABD, Suriye'de IŞİD'den kurtarılan ve hükümetin kontrolu dışında kalan bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarmayı planlıyor’’ diye konuştu.

Kürtler liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD’nin yanında yıllarca IŞİD’le savaştı ve bazı toprakların kontrolunu ele geçirdi. Şam rejimi ise bu bölgenin merkezi denetim altına girmesi gerektiğini söylüyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye ve Irak sınırındaki bu bölge ülkenin sınırlı petrol rezervlerinin ve tarım alanlarının bir kısmıyla Fırat Nehri’nin bir kıyısını kapsıyor.

Ancak konuyu Amerikalı yetkililerle görüşen bir diplomat Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada lisansın yalnızca tarım ve inşaat sektörlerini kapsayacağını petrolü kapsamayacağını belirtti.

Türkiye’nin desteklediği Suriyeli isyancılar da ülkenin kuzeyinde IŞİD’den aldıkları bir bölgeyi kontrol ediyor.

Reuters’a konuşan diplomata göre SDG’yi terör örgütü olarak değerlendiren Ankara, lisansa karşı çıkmayacak. Bunun nedeni de izni kapsayan alanın hem SDG’nin hem de Ankara’nın desteklediği isyancıların kontrolundaki bölgeleri kapsaması.

ABD, Suriye’ye hükümetin 2011’den bu yana devam eden iç savaştaki rolü nedeniyle sert yaptırımlar uyguluyor. Ancak müttefiklerinin IŞİD’den aldığı bölgelerdeki istikrar çalışmalarına da mali katkıda bulunuyor.

Nuland ABD’nin geçen yıl bu bölgelere 45 milyon dolar yatırdığını söyledi ve koalisyon üyelerine Washington’un bu yıl Suriye’nin kuzeydoğusundaki istikrar çalışmaları için 350 milyon dolar ayrılmasını istediğini bildirdi. Nuland, ABD’nin benzer bir rakamı da Irak için istediğini belirtti.

Nuland daha önce örgütün elinde bulunan bölgelere yatırım yapılmasının IŞİD’in yerel sorunları kullanarak yeni üyeleri silah altına almasını ve yeniden yükselmesini önlemek için gerekli olduğunu söyledi.

Washington, Suriye için daha önce de iki genel lisans çıkarmıştı, ancak bunlar ekonomik aktiviteyi arttırmak yerine COVID-19’la mücadele gibi konuları kapsıyordu.

