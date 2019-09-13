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ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 00:44 | Son Güncelleme

ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda 150 ilave asker sevk edeceği iddia ediliyor - Askerlerin intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğu ileri sürülüyor - Pentagon ve CENTCOM bu konuya ilişkin soruları henüz yanıtlamadı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Suriye'nin kuzeydoğusuna 150 asker daha sevk etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu askerlerin intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Gönderilecek askerlerin tam olarak ne görev icra edecekleri belirtilmezken Pentagon ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bu konuya ilişkin AA'nın sorularına henüz yanıt vermedi.

ABD askerleri daha önce YPG/PKK ile de Suriye'nin kuzeyinde devriye gerçekleştirirken görüntülenmişti.

Ayrıca SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK ise geçen haftalarda ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan devriye faaliyetlerine asker görevlendirmesinin ardından yeterince askeri destek alamadıklarını ve ABD'nin bölgeye asker sevk takviyesi yapması talebinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında Suriye'den aşamalı olarak çekilme kararından sonra ülkede bin civarında ABD askeri kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon Suriye YPG/PKK

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