ABD’den Suriye’ye Kimyasal Saldırı Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de rejimin kimyasal silah kullanıyor olabileceğine ilişkin işaretlerin görüldüğü açıklamasında bulundu. Pazar günü Suriye’nin kuzeybatısında düzenlendiği iddia edilen klor gazı saldırısına atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, “Kanıtlanması halinde Washington ve müttefiklerinin buna hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceğini” belirtti.

Bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus, “19 Mayıs sabahı Suriye’nin kuzeybatısında düzenlendiği iddia edilen klor gazı saldırısı dahil olmak üzere ne yazık ki Esat rejiminin kimyasal silah kullanımına yeniden başladığına ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Hızlı ve uygun şekilde karşılık veririz”

ABD Dışişleri sözcüsü “Bu olayla ilgili olarak hala bilgi topluyoruz ancak Esat rejiminin kimyasal silah kullanması halinde ABD müttefikleriyle buna hızlı ve uygun bir şekilde karşılık verecektir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, sözkonusu saldırının, Suriye’nin İdlib bölgesinde milyonlarca sivili koruyan ateşkesi ihlal eden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a bağlı güçlerin saldırısının bir parçası olduğunu savundu.