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ABD’den Suriye’ye Petrol Nakliyatına Yaptırım

24.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Maliye Bakanlığı, Suriye’ye petrol nakliyatına karışan altı kişi ve üç kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listede iki İran, bir Rusya, bir Suriye, bir Irak ve bir Lübnan vatandaşı var. Listedeki kurumların merkezlerinden biri Rusya’da, diğeri İran’da bulunuyor

ABD’den Suriye’ye Petrol Nakliyatına Yaptırım

ABD’ye göre İranlı yetkililer Suriye’ye milyonlarca varil petrol aktarmak için Rus şirketleriyle işbirliği yaptı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım açıklamasının ardından “İran ve Rusya’nın Esat rejimini desteklemek ve İran’ın kötü eylemlerine kaynak oluşturmak için kurdukları karmaşık bir yapılanmaya karşı harekete geçiyoruz” dedi.

Mnuchin, “İran Merkez Bankası yetkilileri uluslararası finans sistemini istismar etmeye devam ediyor. Bu dava kapsamında insani yardım malzemesi taşıdığı sanılan bir şirketin de bu petrol yapılanmasına yönelik para transferini kolaylaştırmak için kullanıldığı ortaya çıktı” dedi.

ABD, uzun süredir İran’ı devlet dışı aktörlere ve otoriter rejimlere kaynak sağlayarak Ortadoğu’ya terör ihraç etmekle suçluyor.

ABD Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sigal Mandelker, “İran rejimi kendi halkının yararına çalışmaktansa terörü desteklemeyi tercih ediyor” dedi.

Mandelker, “Bu yıl rejimin milyonlarca varil petrolü kendi insanına yardım etmektense terörü ve katil Esat rejimini desteklemek için kullandığı bir yıl oldu” diye konuştu.

‘Suriye’ye petrol satışına karışan herkese yaptırım uygulanacak’

Mandelker, ABD’nin Suriye’ye petrol nakledilmesine müdahil olan ya da ABD’nin İran yaptırımlarından kaçmaya çalışan tüm taraflara yaptırım uygulayacağını söyledi.

Amerikan yaptırımları, Suriye hükümetine malzeme sağlanmasını yasaklıyor, buna devlet kontrolundaki limanlara petrol nakliyatı ve terör gruplarına yardımcı olacak malzeme nakliyatı da dahil.

Ancak Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın ardından İran, Suriye rejiminin en önemli destekçilerinden olmuş ve rejime isyancılara karşı mücadelesinde askeri ve mali destek vermişti.

İran rejimi çok sayıda bölgesel vekili de mali olarak destekliyor. Bunlar arasında Lübnanlı Şii grup Hizbullah ve Filistinli militan grup Hamas da var. Her iki grup da ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Son yaptırımların amacı İran’a Başkan Trump’ın ifadesiyle Ortadoğu’daki istikrarı bozan rolü nedeniyle ekonomik baskı uygulamak.

İran: ‘‘ABD yaptırımları halka zarar veriyor’’

İranlı yetkililerse ABD’nin yaptırımlarının İran halkını olumsuz etkilediğini söylüyor, ancak üst düzey bir Amerikalı yetkili Salı günü yaptığı açıklamada ABD’nin İran halkına zarar vermek istemediğini söyledi.

Yetkili, “İran’a insani yardım ulaştırılmasını destekliyoruz. Ancak Tahran yaptırımlardan kaçmak için kurnaz yollara başvuruyor” dedi.

ABD yayınladığı bir denizcilik uyarısıyla da nakliye şirketlerine Suriye’ye petrol nakliyatına müdahil olmaları halinde ABD yaptırımlarına maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Bu ayın ilk günlerinde Trump yönetimi İran’daki 50 bankayı, İran ulusal havayollarını ve nakliye sektöründeki 200 şirketle çok sayıda gemiyi kapsamına alan yeni yaptırımlar açıklamıştı.

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