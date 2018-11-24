ABD’den Suriye’ye Petrol Nakliyatına Yaptırım

ABD’ye göre İranlı yetkililer Suriye’ye milyonlarca varil petrol aktarmak için Rus şirketleriyle işbirliği yaptı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım açıklamasının ardından “İran ve Rusya’nın Esat rejimini desteklemek ve İran’ın kötü eylemlerine kaynak oluşturmak için kurdukları karmaşık bir yapılanmaya karşı harekete geçiyoruz” dedi.

Mnuchin, “İran Merkez Bankası yetkilileri uluslararası finans sistemini istismar etmeye devam ediyor. Bu dava kapsamında insani yardım malzemesi taşıdığı sanılan bir şirketin de bu petrol yapılanmasına yönelik para transferini kolaylaştırmak için kullanıldığı ortaya çıktı” dedi.

ABD, uzun süredir İran’ı devlet dışı aktörlere ve otoriter rejimlere kaynak sağlayarak Ortadoğu’ya terör ihraç etmekle suçluyor.

ABD Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sigal Mandelker, “İran rejimi kendi halkının yararına çalışmaktansa terörü desteklemeyi tercih ediyor” dedi.

Mandelker, “Bu yıl rejimin milyonlarca varil petrolü kendi insanına yardım etmektense terörü ve katil Esat rejimini desteklemek için kullandığı bir yıl oldu” diye konuştu.