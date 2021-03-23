ABD’den Sürpriz AstraZeneca Açıklaması

Amerikalı federal sağlık yetkilileri, AstraZeneca’nın ABD’de yürüttüğü Corona virüsü aşısı denemesinin sonuçlarının “eski bilgiler” içermiş olabileceğini söyledi. Yetkililer, Salı erken saatlerde yaptıkları açıklamada, bu durumun, şirketin aşının etkinlik verileri hakkında eksik bir tablo sunduğu anlamına gelebileceğini belirtti.

İlaç şirketinin bir sözcüsü, “konuyla ilgilendiklerini” kaydetti.

AstraZeneca Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’de sonuçları uzun süredir merak edilen çalışmayla ilgili olarak, geliştirdiği Corona virüsü aşısının tüm yaştan yetişkinlere güçlü koruma sağladığını beyan etti. Bazı uzmanlar, bu bulgunun, dünya genelinde halkların aşıya olan güveninin yeniden kazanılmasına katkı sağlamasını ve aşının ABD’den onay almaya bir adım daha yaklaşmasını umuyordu.

Şirket, 30 binin üzerinde kişinin katıldığı çalışmasının neticesinde, aşının yaşlılar dahil belirti gösteren Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 79 oranında etkili olduğunu açıkladı. Aşı olan gönüllüler arasında ciddi bir hastalık ya da hastaneye kaldırılma vakasının olmadığı da bildirildi.