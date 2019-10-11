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ABD'den Suudi Arabistan'a asker ve ekipman takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

Pentagon, Suudi Arabistan’a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu ve 1 THAAD savunma sistemi gönderilmesine onay verdi - Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman: - "Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor" - "ABD’nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce belirttik"

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran tehdidine" işaret ederek, Suudi Arabistan’a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, “Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi.” ifadelerini kullandı.

- "Asker sayısı 3 bine tekabül ediyor"

Esper’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, “Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor.” bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, “ABD’nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon Suudi Arabistan

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