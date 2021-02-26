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ABD'den Suudi vatandaşlarına "Kaşıkçı" yaptırımları

26.02.2021 23:12 | Son Güncelleme:
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ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Suudi bireylere yönelik yaptırımlar açıkladı.

Veliaht Prens bin Selman ise doğrudan hedef alınmadı.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili Amerikan istihbarat raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ABD, Suudileri de kapsayan yaptırımlar açıkladı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yabancı hükümetler adına aktivist, siyasi muhalif ve gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıda bulunan bireylere müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Blinken, "Kaşıkçı yasağı" adı altında "yabancı bir hükümet adına ülke toprakları dışındaki muhaliflere karşı ciddi eylemlere doğrudan dahil olduğuna inanılan bireylere yönelik vize kısıtlama politikası uygulanacağını" ifade etti. Dışişleri Bakanı, yaptırımların Cemal Kaşıkçı cinayetini kapsadığını ancak Kaşıkçı cinayetiyle sınırlı olmadığını da belirtti.

Blinken, alınan ek önlemlerin, "sınırları ötesine uzanarak temel haklarını kullanan gazeteci ve muhalifleri tehdit eden ve saldıran hükümetleri hedef aldığını" kaydetti.

Hazine Bakanlığı'ndan da yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı da Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı düşünülen Suudi Kraliyet muhafızlarına bağlı "Acil Müdahale Gücü" (RIF) ve Suudi Arabistan istihbaratının eski başkan vekili Ahmed Asıri'ye yönelik yaptırımlar açıkladı.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Kaşıkçı cinayetine dahil olanlardan hesap sorulması gerektiğini belirterek "RIF ve cinayete doğrudan dahil olan eski üst düzey bir yöneticiye yaptırımlar uygulanacağını" ifade etti.

Yellen, "ABD, şiddet ve göz korkutmaya karşı gazeteciler ve siyasi muhaliflerin yanındadır, Özgür bir toplumun temeli olan ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan ve kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkili, veliaht prens Muhammed bin Selman'a doğrudan yaptırım uygulanmamasını, "Yaptırım kararları, Veliaht Prens ile bir çalışma ilişkisini korumak üzere tasarlanmış görünüyor, Hedef bağları koparmak değil ayarları yenilemek" diye değerlendirdi.

rtr,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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