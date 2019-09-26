ABD’den Suudiler'e Patriot ve Radar Sistemi Desteği

ABD geçtiğimiz haftalarda petrol tesisleri füze ve drone’lu saldırılarla hedef alınan Suudi Arabistan’a bir Patriot füze bataryası ve karaya konuşlandırılan 4 adet radar sistemi gönderiyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç duyulması halinde ileriki süreçte iki Patriot bataryası ve THAAD füze savunma sistemi daha gönderilmek üzere hazır tutulacak. Pentagon, sevkiyatın 200 civarında askeri de kapsayacağını bildirdi.

Yetkililer, asker ve teçhizat gönderilmesini, Suudi Krallığı’nın İran’ın saldırılarına karşı kendisini korumasına destek olma çabaları kapsamında atılan ilk adımlar olarak tanımladı.

Askeri komutanlar ve savunma liderleri geçen haftadan bu yana, 14 Eylül’de Suudi petrol tesislerini hedef alan ve ABD’nin İran’ı sorumlu tuttuğu saldırılara yanıt olarak bölgeye nasıl bir askeri yardım gönderileceği konusu üzerinde çalışıyordu.

Başkan Donald Trump geçen hafta Beyaz Saray’daki bir toplantıda, İran’a olası bir askeri operasyonu şimdilik ertelemiş ancak Suudi Arabistan’la bölgede güvenliği güçlendirmeye yönelik daha kapsamlı bir girişime onay vermişti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada itidalli davranmanın misilleme saldırılar düzenlemekten daha büyük bir göç göstergesi olduğunu savunmuştu.