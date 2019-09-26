ABD’den Suudiler'e Patriot ve Radar Sistemi Desteği

ABD geçtiğimiz haftalarda petrol tesisleri füze ve drone’lu saldırılarla hedef alınan Suudi Arabistan’a bir Patriot füze bataryası ve karaya konuşlandırılan 4 adet radar sistemi gönderiyor.
Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç duyulması halinde ileriki süreçte iki Patriot bataryası ve THAAD füze savunma sistemi daha gönderilmek üzere hazır tutulacak. Pentagon, sevkiyatın 200 civarında askeri de kapsayacağını bildirdi.
Yetkililer, asker ve teçhizat gönderilmesini, Suudi Krallığı’nın İran’ın saldırılarına karşı kendisini korumasına destek olma çabaları kapsamında atılan ilk adımlar olarak tanımladı.
Askeri komutanlar ve savunma liderleri geçen haftadan bu yana, 14 Eylül’de Suudi petrol tesislerini hedef alan ve ABD’nin İran’ı sorumlu tuttuğu saldırılara yanıt olarak bölgeye nasıl bir askeri yardım gönderileceği konusu üzerinde çalışıyordu.
Başkan Donald Trump geçen hafta Beyaz Saray’daki bir toplantıda, İran’a olası bir askeri operasyonu şimdilik ertelemiş ancak Suudi Arabistan’la bölgede güvenliği güçlendirmeye yönelik daha kapsamlı bir girişime onay vermişti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada itidalli davranmanın misilleme saldırılar düzenlemekten daha büyük bir göç göstergesi olduğunu savunmuştu.
Amerikalı yetkililer Suudi Arabistan’ın güney cepheden gelen saldırılara karşı hava savunma sisteminin güçlü olduğunu söylemiş ancak Suudilerin kuzeyden gelen tehditlere karşı daha savunmasız olduğunun altını çizmişti. Suudi petrol sahalarını hedef alan 14 Eylül’deki saldırılar da kuzey yönlüydü.
Dört adet Sentinel radar sisteminin ve Patriot batarya sisteminin, Suudi Arabistan’ın kuzey cephesini kapsayacak daha geniş bir gözlem ve keşif imkanı sağlayacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan’ın Patriot füze sistemlerinin çoğu ve diğer savunma unsurları Yemen’de İran destekli Husi milislerinin saldırılarından korunmak amacıyla güney cephesine odaklanmış durumda.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, amacın Suudi Arabistan’ı konvansiyonel olmayan hava saldırılarına karşı “katmanlı savunma kapasitesi sistemi” kullanarak savunmak olduğunu vurgulamıştı.
ABD şimdiye kadar Suudi petrol tesislerine yönelik saldırılardan Tahran’ın sorumlu olduğunu gösteren somut bir delil sunmuş değil ancak yetkililer seyir füzelerinin ve drone’ların İran sınırları içindeki bir noktadan ateşlendiği ve havalandığı konusunda ısrarlı.
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