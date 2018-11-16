HABER

ABD'DEN TACİZ VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN SINIRDIŞI EDİLEN KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklama şöyle:
FETÖ Terör örgütüne ait çatı kuruluşu "Raindrop Vakfı" nın 2014 yılında yönetim kurulu üyeliğini yapan ayrıca ABD den ülkemize "18 yaşından küçüklere yönelik taciz ve cinsel istismar" suçlarından dolayı sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir isimli şahıs gelmiş olduğu uçaktan alınarak gerekli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere intikali sağlanmıştır.

PARTNERYılanın doğumu şoke etti!Yılanın doğumu şoke etti!
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturmasıGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
TÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşiTÜSİAD Başkanı Bilecik'e Hatay'da sürprizli söyleşi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.