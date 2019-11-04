ABD'den Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılında İran'a yaptırım mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD, Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılı dolayısıyla "düşmanca davranışlarını değiştirene kadar" İran'a felç edici yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcülüğünden işgalin 40. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, İran'da 10 Şubat 1979 devriminin hemen ardından ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgali ve 52 çalışanın 444 gün boyunca rehin alınmasının ardından 40 yıl geçtiği anımsatılarak, "bu utanmaz eylemin kurbanlarını saygıyla andıkları" belirtildi.

İran yönetiminin bugün de "başarısız olduğu dış politikada piyon olarak kullanmak için masum sivilleri hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, "İran bu tutumunu ve diğer düşmanca davranışlarını değiştirene kadar felç edici yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran yönetiminin seçim şansı olduğuna işaret edilerek, "(İran) Dünyada terör destekçiliğine önderlik eden bir ülke olmak yerine, İran halkını öncelik edinebilir. Rehin alma, suikast, sabotaj, deniz haydutluğu ve küresel petrol piyasasına saldırılar yerine barışı tercih edebilir. ABD, barış peşinde ve İran halkını destekliyor. Şimdi İran rejimi için de aynısını yapma zamanı." değerlendirmesinde bulunuldu.