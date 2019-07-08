HABER

ABD’den Tartışmalı İnsan Hakları Komisyonu

08.07.2019 23:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, insan haklarının ABD dış politikasındaki yerini yeniden gözden geçirecek bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı. Bazı Kongre üyeleri ve aktivistler komisyonun kürtaj ve eşcinsel haklarına kısıtlama getirmek için atılan bir adım olabileceği yönünde kaygılar taşıyor

ABD’den Tartışmalı İnsan Hakları Komisyonu

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, insan haklarının ABD dış politikasındaki yerini yeniden gözden geçirecek bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Bazı Kongre üyeleri ve aktivistler komisyonun kürtaj ve eşcinsel haklarına kısıtlama getirmek için atılan bir adım olduğu yönünde kaygılar taşıyor.

Pompeo, ABD’nin eski Vatikan büyükelçilerinden Harvard Hukuk Fakültesi profesörü Mary Ann Glendon’u 10 üyeli Devredilemez Haklar Komisyonu’nun başına getirdi. Pompeo kurulun üyelerinin insan hakları uzmanları ve siyasi yelpazenin her kesiminden aktivistlerden oluşacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere açıklama yapan ancak soru almayan Pompeo, uluslararası kurumların insan haklarını koruma misyonlarından saptığını savundu.

Pompeo, “İnsan hakları talepleri arttıkça bazı talepler diğerleriyle çakışarak hangi hakların saygı görmesi gerektiği soruları ve çatışmasını ortaya çıkardı. Ulus devletler ve uluslararası kurumlar insan haklarıyla ilgili sorumlulukları konusunda kafa karışıklığı yaşıyor” dedi.

İnsan hakları grupları Trump yönetimini insan haklarını dış politikadaki önceliği haline getirmediği gerekçesiyle eleştiriyor.

Yönetim özellikle Suudi Arabistan, Brezilya ve Mısır’daki insan hakları ihlallerine göz yummakla eleştiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü ABD şubesi yetkililerinden Joanne Lin, “Kadınları ve LGBTQ topluluğu üyelerini hedef alan daha fazla nefret politikası üretilmesi için insan haklarının bu şekilde siyasileştirilmesi utanç verici” diye konuştu.

Glendon ise kurulun tanıtılması sırasında yaptığı açıklamada, “Prensipleri politikaya çevirme şeklindeki zor görevinizi yerine getirirken size destek olarak, komutlarınızı uygulamak için elimizden gelenin en iyisiniz yapacağız” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi 2017’de BM Nüfus Fonu’na verdiği kaynağı kesmesinden bu yana BM’de kürtaj karşıtı bir tutum benimsemişti. Yönetim, Nüfus Fonu’na verdiği mali desteği kesme gerekçesini bu kurumun cebri kürtaj ve gönülsüz kısırlaştırma gibi faaliyetleri desteklemesi olarak göstermişti. BM ise bunun doğru olmayan bir algı olduğu yanıtını vermişti.

Nisan ayında ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin ‘çatışmalarda cinsel şiddet’e karşı girişimini veto etme tehdidinde bulunmuştu. Bu tehdit Trump yönetiminin belgede kürtaj yerine kullanılan bir şifre olduğunu düşündüğü cümlenin kaldırılmasıyla bertaraf edilmişti.

Washington geçen yıl BM Genel Kurulu’na gelen birçok karardan cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili söylemleri çıkartmaya çalışmıştı. ABD’nin bu çabası Mart ayında BM Komisyonu’nda Kadınların Konumu üzerine yapılan yıllık toplantıda başarısız olmuştu.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Cinayet Sonucu Ölümler Savaşta Ölenlerin Beş KatıCinayet Sonucu Ölümler Savaşta Ölenlerin Beş Katı
ODTÜ Kampüsü’nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil MücadeleODTÜ Kampüsü’nde Yurt İnşaatına Karşı Yeşil Mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez de çocuk işçiliğini savundu!

Bu kez de çocuk işçiliğini savundu!

Tacikistan'da 14 mahkum zehirlenerek öldü

Tacikistan'da 14 mahkum zehirlenerek öldü

Otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı

Otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı

Yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

Yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Venezuela'da Maduro ve Guaido arasında yeni temas

Venezuela'da Maduro ve Guaido arasında yeni temas

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.