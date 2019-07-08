ABD’den Tartışmalı İnsan Hakları Komisyonu

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, insan haklarının ABD dış politikasındaki yerini yeniden gözden geçirecek bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Bazı Kongre üyeleri ve aktivistler komisyonun kürtaj ve eşcinsel haklarına kısıtlama getirmek için atılan bir adım olduğu yönünde kaygılar taşıyor.

Pompeo, ABD’nin eski Vatikan büyükelçilerinden Harvard Hukuk Fakültesi profesörü Mary Ann Glendon’u 10 üyeli Devredilemez Haklar Komisyonu’nun başına getirdi. Pompeo kurulun üyelerinin insan hakları uzmanları ve siyasi yelpazenin her kesiminden aktivistlerden oluşacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere açıklama yapan ancak soru almayan Pompeo, uluslararası kurumların insan haklarını koruma misyonlarından saptığını savundu.

Pompeo, “İnsan hakları talepleri arttıkça bazı talepler diğerleriyle çakışarak hangi hakların saygı görmesi gerektiği soruları ve çatışmasını ortaya çıkardı. Ulus devletler ve uluslararası kurumlar insan haklarıyla ilgili sorumlulukları konusunda kafa karışıklığı yaşıyor” dedi.