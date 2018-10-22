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ABD'den Tayvan Boğazı hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:29 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning: - "USS Curtis Wilbur ve USS Antietam uluslararası hukuka uygun, rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdi. Gemiler, Tayvan Boğazı'ndan geçerek ABD'nin serbest ve açık bir İndo-Pasifik bölgesi konusuna bağlılığını gösterdi"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin USS Curtis Wilbur ve USS Antietam savaş gemilerini Tayvan Boğazı'ndan geçirdiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, "USS Curtis Wilbur ve USS Antietam uluslararası hukuka uygun, rutin bir Tatvan Boğazı geçişi gerçekleştirdi. Gemiler Tayvan Boğazı'ndan geçerek ABD'nin serbest ve açık bir İndo-Pasifik bölgesi konusuna bağlılığını gösterdi." ifadesini kullandı.

ABD savaş gemilerinin Çin'e karşı güç gösterisi olarak değerlendirilen geçişleri sırasında Çin gemileri tarafından takip edildiği belirtildi.

İndo-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Yarbay Christopher Logan, konuya ilişkin bir soruya Çin gemileriyle güvenli olmayan bir etkileşim yaşanmadığı yanıtını verdi.

Bu adımın, Pekin ile Washington arasındaki ipleri daha da gerdiği yorumları yapılıyor.

ABD'ye ait iki savaş gemisi temmuz ayında da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Tayvan

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