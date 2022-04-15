ABD’den Tayvan’a Destek Ziyareti

Çin devlet yayın kuruluşu ülkenin Halk Kurtuluş Ordusu Komutanlığı Sözcüsü Shi Yilu’nun tatbikat için ordunun Doğu Çin Denizi ve Tayvan çevresine fırkateynler, bombardıman uçakları ve savaş uçakları gönderdiğini söylediğini bildirdi.

Shi açıklamasında, “Bu operasyon, ABD’nin Tayvan konusunda son zamanlarda sıklıkla yanlış sinyaller vermesine bir yanıttır. ABD'nin kötü eylemleri ve oyunları tamamen çok tehlikeli ve nafile bir uğraştır. Ateşle oynayanlar kendilerini yakar" diye konuştu.

"TAYVAN'IN YANINDAYIZ"

Tayvan’ı ziyaret eden Amerikan heyetinden ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez bugün Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile görüştü.

Menendez görüşmede, teknoloji merkezi Tayvan’ın “küresel öneme sahip bir ülke olduğunu” belirterek, güvenliğinin dünya için etkileri olduğunu kaydetti.

Menendez, Çin’in heyetin ziyaretinden "çok mutsuz" olduğunu kabul ettiğini ancak bu durumun grubu Tayvan'ı desteklemekten vazgeçirmeyeceğini dile getirdi.

Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham da, Tsai'ye, Ukrayna'daki savaşın ve Çin'in kışkırtıcı davranışlarının Amerikan kamuoyunu Tayvan’la ilgili daha önce görülmemiş bir şekilde birleştirdiğini söyledi.

Graham, "Yanınızda olacağız. Tayvan'ı yalnız bırakmak, demokrasiden ve özgürlüklerden vazgeçmektir" dedi.

ÇİN'İN BASKIYI ARTTIRACAĞI ENDİŞESİ

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin bulunduğu 6 kişilik heyetin bugün ayrıca, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD’den Tayvan’a yönelik ziyaretler ve Amerikalı yetkililerinin Tayvan’a “ülke” olarak atıfta bulunması, Çin’in tepkisine neden oluyor.

Tayvan’la resmi bir ilişkisi bulunmayan ABD, ada ülkesine silah desteğinde bulunuyor.

Tayvan, dünya Ukrayna kriziyle meşgulken, Çin’in bunu fırsat bilerek üzerindeki baskıyı arttırmasından endişe duyuyor. Tayvan hükümeti Çin’in şimdiye kadar “olağan dışı bir hamlesinin olmadığını” bildiriyor.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü ve yaklaşık 24 milyon kişinin yaşadığı ada ülkesi Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerini son yıllarda arttırmıştı.

