ABD'den Tunus'a 500 Milyon Dolar Kaynak

ABD yönetimi, altyapı ve diğer bazı projeler için Tunus’a 500 milyon dolar kaynak sağlayacak. Tunus Finans Bakanı Ali El Kali, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kredi sağlanması konusundaki görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini söyledi.

El Kali“Washington ziyaretimiz çok önemliydi ve Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Bankası ve Amerikalı yetkililerle iyi görüşmeler yaptık” dedi. Tunus, IMF’le yeni bir borç programı konusunda görüşmeler yapmaya başladı. Tunus ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 8,8 oranında daraldı ve ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Tunus Finans Bakanı, ABD hükümetine bağlı federal kurumlarında ulaşım, temiz su ve kırsal alanda kadınlara destek amaçlı olarak mali destek sağlayacağını söyledi.

Yapılacak mali yardım konusunda detay vermeyen El Kali, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, Tunus’un ABD yönetiminden 1 milyar dolar tutarında bir kaynak arayaşında olduğunu söylemişti.

