HABER

ABD’den Türk doktora ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

ABD’nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan “Tıpta Öncülük” Türk doktor Moshe Arditi’ye verildi.1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ABD’de 31 senedir çocuk hastalıkları konusunda çalışan, 21 senedir İmunoloji Bölüm Başkanlığı yapan ve Salgın hastalıklar Dairesi yöneticiliği yapmakta olan Moshe Arditi’ye ABD’nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan “Tıpta Öncülük” ödülü verildi.Törene tıp çevrelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Arditi’nin Türkiye’den tören için gelen ailesi de katıldı.

ABD’nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan “Tıpta Öncülük” Türk doktor Moshe Arditi’ye verildi.
1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ABD’de 31 senedir çocuk hastalıkları konusunda çalışan, 21 senedir İmunoloji Bölüm Başkanlığı yapan ve Salgın hastalıklar Dairesi yöneticiliği yapmakta olan Moshe Arditi’ye ABD’nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan “Tıpta Öncülük” ödülü verildi.
Törene tıp çevrelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Arditi’nin Türkiye’den tören için gelen ailesi de katıldı. 30 yıldan fazladır alanında başarı göstermiş tıpta yeniliklere imza atmanın yanında yaptığı yeniliklerin kullanılır olmasını sağlamış ve aynı zamanda ardından gelen kuşakların eğitimine katkıda bulunan kişilere verilen bu ödül, Arditi ile ilk defa bir Türk doktoruna verilmiş oldu. Arditi “Bu ödül ile gurur duyuyorum” dedi.
Arditi, özellikle pediatri alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Özellikle uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çocuklarda tanı ile tedavisinde geç kalınması ile kalp rahatsızlıklarına sebep veren Kawasaki Hastalığının tedavisi üzerine yakın zamanda başlattığı insan üzerinde uygulanan klinik çalışmalar dünya tıp çevresinde dikkat çekiyor.

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Anadolu’nun Alkatrazı restore edilecekAnadolu’nun Alkatrazı restore edilecek
Çanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Fransızlardan skandal sansür!

Fransızlardan skandal sansür!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li belediyelere operasyon! Belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.