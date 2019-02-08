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ABD’den Türk İşadamına İran Yaptırımı

08.02.2019 00:28 | Son Güncelleme

ABD, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir Türk işadamını yaptırım listesine aldı

ABD’den Türk İşadamına İran Yaptırımı

ABD, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir Türk işadamını yaptırım listesine aldı.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kara listeye alınan 39 yaşındaki Evren Kayakıran, hareket kontrolu ürünlerinin ithalatı, dağıtımı ve kurulumunu yapan bir Türk şirketinin 2013-2015 yılları arasında genel müdürlüğünü yaptı.

Açıklamada, Türk şirketi Elsim’in 2013’te Amerikan şirketi Kollmorgen tarafından satın alındığı ve böylece Amerika’nın İran yaptırımlarına muhatap hale geldiği belirtildi.

Elsim’in makine servisi hizmeti sağlamak için çalışanlarını tatil kisvesi altında İran’a yollayarak Amerikan yaptırımlarını ihlal ettiği kaydedildi. Kayakıran’ın 6 kez yaptırım ihlalinde bulunduğu belirtilen açıklamada, İran’a gitmeyi reddeden çalışanların işten çıkarılmayla tehdit edildiğine yer verildi.

Açıklamaya göre, ihlaller, çalışanlardan birinin Amerikan şirketine iç şikayette bulunması ve Amerikan şirketinin de konuyu soruşturmasıyla ortaya çıktı.

Kayakıran’ın, Amerikan şirketince iç soruşturma başlatıldığı yönünde bilgilendirilmesinin ardından, Türk şirketinin çalışanlarına şirket kayıtlarında İran’la ilgili referanslarını silmele talimatı verdiği ve İran’la bağlantılı e-postaları da silmeye çalıştığı belirtildi.

İhlalleri haber veren Kollmorgen’in Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi’yle 13 bin 381 dolarlık anlaşmaya vardığı bilgisi de verildi.

ABD Maliye Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, “Maliye Bakanlığı Kayakıran’a sadece ABD’nin İran yaptırımlarını bilerek ihlal etmekten değil aynı zamanda personelini bu yasadışı eylemleri işlemeye ve ört bas etmeye yönlendirmekten dolayı yaptırım getiriyor” dedi.

Yaptırımlar Amerikalılar’ın ve Amerikan şirketlerinin Kayakıran’la iş yapmasını yasaklarken, Amerikan mali kurumlarını da Kayakıran’ın dahil olduğu ödemeleri kabul etmekten men ediyor.

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