ABD'den Türk şirketi ve iki yöneticisine Kuzey Kore yaptırımı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilgili bugün açıkladığı yeni yaptırım listesine Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket ve iki Türk vatandaşını da dâhil etti. Bakanlık'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, SIA Falcon International isimli savunma sanayisi şirketinin, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırım rejimini delerek bu ülkeye silah ihraç ettiği gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı yazılı açıklamada "SIA Falcon International ve (şirket) adına faaliyet gösteren bireyler, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye karşı uzun zamandır uyguladığı silah ve lüks tüketim eşyalarına getirilen yaptırımları açık bir şekilde ihlal etme girişiminde bulunmuşlardır" ifadesini kullandı.

Şirketin CEO'su Hüseyin Şahin ve Genel Müdür Erhan Çulha da yaptırım listesine eklenen bireyler arasında yer aldı. Şirketin Letonya'da da bir ofisi bulunuyor.

Koreli diplomat da listede

ABD Hazine Bakanlığı ek olarak Kuzey Kore'nin Moğolistan Büyükelçiliğindeki Ticaret Müşaviri Ri Son Un'un da, Pyongyang yönetimine silah satışı konusunda Türkiye'de SIA Falcon International yöneticileriyle görüştüğü gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ilan etti.