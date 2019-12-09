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ABD'den Türk Vişnesine Anti-Damping Kararı

09.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Türk firmaların yüzde 204 seviyesini bulan teşvikler aldığı ve bu nedenle de piyasa değerinin yüzde 541 ila yüzde 648 altında 1,2 milyon dolarlık kuru vişne ihracatı yaptığı kaydedildi

ABD'den Türk Vişnesine Anti-Damping Kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin Amerika’ya piyasa değerinin çok altında kuru vişne ihraç ettiğine yönelik soruşturmasında aleyhte karar aldı. Bakanlığın yayınladığı açıklamada Türkiye’den Amerika’ya kuru vişne satan firmaların aldığı teşviklerin de yüzde 204 seviyesini bulduğu belirtildi. Karar sonrasında Türk vişnesine ek gümrük vergilerinin getirilebileceği belirtiliyor.

Bakanlık, Cuma günü karara bağladığı soruşturmayı, sektördeki çeşitli Amerikalı firmalardan oluşan komitenin sunduğu şikayet dilekçesi doğrultusunda başlatmıştı.

Bakanlıktan yapılan karar açıklamasında, Türkiye’nin 2018 yılında Amerika’ya piyasa değerinin yüzde 541 ila yüzde 648 altında 1,2 milyon dolarlık kuru vişne ihracatı yaptığı kaydedildi.

Son karar Ocak ayında belli olacak

Türkiye’nin vişne kurusu ihracatında adil rekabet ve makul piyasa değerleriyle ilgili kuralları ihlal ettiğine ilişkin soruşturma, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Trump yönetiminin göreve geldiği 2017 yılının başından bu yana yürüttüğü 187 benzer soruşturmadan bir tanesi. Bakanlığın açıklamasında, sözkonusu soruşturmaların Amerikalı üreticilerin ve çalışanların yurtdışından ithal edilen hizmet ve ürünlere karşı rekabet gücünü koruma amacıyla başlatıldığına ve Trump yönetiminin konuya yönelik hassasiyetine de vurgu yapılıyor.

Bakanlığın kararı, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından 2020 yılı Ocak ayında değerlendirmeye alınacak ve Komisyon'un nihai kararının da Türkiye aleyhine olması halinde ilgili gümrük vergileri devreye girecek. ITC’nin aksi yönde karar alması durumundaysa soruşturma iptal edilecek ve herhangi bir yaptırım olmayacak.

Kiraz ve vişnenin en fazla üretildiği Michigan eyaleti başta olmak üzere Amerika’nın çeşitli bölgelerinde çiftçiler bu yıl, Türkiye’den gelen kuru vişnenin fiyatının çok ucuz olması nedeniyle iflasın eşiğine geldiklerini ileri sürüyor.

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