ABD’den Türkiye Açıklaması: “Diyaloğu Sürdüreceğiz”

Aralarında ABD’nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçiliğinin Türkiye’ye yaptığı Osman Kavala çağrısının ardından patlak veren büyükelçi krizi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye ile her anlaşmazlığın çözümünde diyalog içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price basın mensuplarından gelen bir soru üzerine, “Büyükelçimiz Satterfield Türkiye’de. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görevini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarını not ettik. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıyı tüm dünyada teşvik etmeye devam edeceğiz. Biden yönetimi ortak öncelikler konusunda Türkiye ile işbirliğini amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü Price, “Her NATO müttefikiyle olduğu gibi her anlaşmazlığın çözümü konusunda diyalogda olmayı sürdüreceğiz. En iyi yolun ortak çıkarları ilgilendiren konularda işbirliği olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile de ortak çıkarları ilgilendiren çok sayıda konu var” şeklinde konuştu.

“Hukukun üstünlüğünü teşvik konusunda kararlıyız”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne, “Türkiye’de devlet medyası durumu ABD ve diğer ülkeler geri adım attı şeklinde yansıttı. Siz Osman Kavala’nın serbest kalması çağrısının yer aldığı ilk açıklamanın arkasında mısınız?” sorusu yöneltildi.

Sözcü Ned Price soruyu, “18 Ekim’de yaptığımız açıklama Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesi ile tutarlı. Hukukun üstünlüğünü tüm dünyada teşvik etme taahhüdümüz konusunda kararlıyız” sözleriyle cevapladı, açıklamada altı çizilen unsurların evrensel ilkeler olduğunu belirtti.

Biden ve Erdoğan görüşecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki haftasonu İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 zirvesi sırasında görüşüp görüşmeyecekleri de soruldu.

Sözcü Ned Price bu konuda kendisine yöneltilen soruyu Beyaz Saray’a yönlendirdi.

