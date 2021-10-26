HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Türkiye Açıklaması: “Diyaloğu Sürdüreceğiz”

ABD’den Türkiye Açıklaması: “Diyaloğu Sürdüreceğiz”

26.10.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, aralarında ABD’nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçiliğinin Türkiye’ye yaptığı Osman Kavala çağrısının ardından, Türkiye ile her anlaşmazlığın çözümünde diyalog içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti

Aralarında ABD’nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçiliğinin Türkiye’ye yaptığı Osman Kavala çağrısının ardından patlak veren büyükelçi krizi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye ile her anlaşmazlığın çözümünde diyalog içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price basın mensuplarından gelen bir soru üzerine, “Büyükelçimiz Satterfield Türkiye’de. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görevini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarını not ettik. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıyı tüm dünyada teşvik etmeye devam edeceğiz. Biden yönetimi ortak öncelikler konusunda Türkiye ile işbirliğini amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü Price, “Her NATO müttefikiyle olduğu gibi her anlaşmazlığın çözümü konusunda diyalogda olmayı sürdüreceğiz. En iyi yolun ortak çıkarları ilgilendiren konularda işbirliği olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile de ortak çıkarları ilgilendiren çok sayıda konu var” şeklinde konuştu.

“Hukukun üstünlüğünü teşvik konusunda kararlıyız”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne, “Türkiye’de devlet medyası durumu ABD ve diğer ülkeler geri adım attı şeklinde yansıttı. Siz Osman Kavala’nın serbest kalması çağrısının yer aldığı ilk açıklamanın arkasında mısınız?” sorusu yöneltildi.

Sözcü Ned Price soruyu, “18 Ekim’de yaptığımız açıklama Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesi ile tutarlı. Hukukun üstünlüğünü tüm dünyada teşvik etme taahhüdümüz konusunda kararlıyız” sözleriyle cevapladı, açıklamada altı çizilen unsurların evrensel ilkeler olduğunu belirtti.

Biden ve Erdoğan görüşecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki haftasonu İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 zirvesi sırasında görüşüp görüşmeyecekleri de soruldu.
Sözcü Ned Price bu konuda kendisine yöneltilen soruyu Beyaz Saray’a yönlendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
ABD Dışişleri Bakanlığından büyükelçi açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığından büyükelçi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

CHP'den AK Parti'ye: Meclise getirin söz veriyoruz destekleyeceğiz

CHP'den AK Parti'ye: Meclise getirin söz veriyoruz destekleyeceğiz

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.