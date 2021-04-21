HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’den Türkiye Dahil 131 Ülkeye Seyahat Uyarısı

ABD’den Türkiye Dahil 131 Ülkeye Seyahat Uyarısı

21.04.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, güncellediği seyahat uyarı listesinde Türkiye’yi ‘’seyahat edilmemesi’’ gereken ülkeler arasına aldı

ABD’den Türkiye Dahil 131 Ülkeye Seyahat Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarı listesini yeniden güncelledi. Gözden geçirilen listede "Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin" kategorisine Salı gününden bu yana yaklaşık 100 ülke eklendi. 26 Ağustos 2020’den bu yana bakanlığın üçüncü seviye, yani “seyahat etme planlarınızı tekrar gözden geçirin” uyarı listesinde yer alan Türkiye de artık ‘’seyahat edilmemesi’’ gereken ülkeler arasında.

Bakanlık listesinde İngiltere, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya da yer aldı ve bu ülkelerde Corona virüsü enfeksiyonun çok yüksek olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında, Corona virüsü pandemisinin "seyahat edenler için benzersiz risk" taşıdığı gerekçesiyle "Seyahat Etmeyin" uyarısını dünya çapındaki ülkelerin yaklaşık 80'ini kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklamıştı.

Salı gününden önce Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 200 ülkeden 34'ünü "Seyahat Etmeyin" kategorisinde listeliyordu. Bu sayı şu anda 131’e çıkmış durumda. Dışişleri Bakanlığı güncellemeleri ne zaman tamamlayacağını açıklamayı ise reddetti.

Amerikalılar’ın çoğu Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'nın büyük kısmına seyahat engeliyle karşılaşmıştı.

Washington, Avrupa’nın büyük çoğunluğunda, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'da bulunan Amerika dışındaki ülke vatandaşlarının ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, bunun yerine "Dışişleri Bakanlığı'nın Seyahat Danışmanlığı sisteminde mevcut epidemiyolojik değerlendirmelere daha fazla güvenmek için yapılan bir ayarlamayı yansıttığını" bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki: TSK görevinin başındadırBakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki: TSK görevinin başındadır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.