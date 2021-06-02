ABD’den Türkiye Dahil 6 Ülkeye Vergi Adımı

ABD aralarında Türkiye’nin de olduğu altı ülkeden yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranında vergi getirileceğini açıkladı. Ancak yeni vergiler uluslararası müzakereler devam ederken askıda olacak.

ABD Ticaret Temsilcisi’nin ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı.

ABD yasaları uyarınca bir yıldır yürütülen incelemede, bu ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinde Amerikan şirketlerine ayrımcılık yapıldığı sonucuna varılmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği bunun üzerine bu ülkelerden ithal edilen 2 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 oranında vergi getirilmesine karar verdi.

Vergiler müzakerelere zaman tanımak amacıyla askıda

Ancak bu vergilerin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri kapsamında çok taraflı olarak yürütülen müzakerelerin tamamlanmasına zaman tanımak amacıyla 180 güne kadar askıda olacağı belirtildi.

ABD’nin Ticaret Temsilcisi Katherine Tai konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, dijital hizmet vergilerine ilişkin endişelerimiz dahil olmak üzere uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi konuya çok taraflı bir çözüm bulunmasına odaklanıyor. ABD, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında mutabakata varılması konusunda kararlıdır. Bugün attığımız adım bu müzakerelerin ilerleme sağlamak üzere devam etmesi ve gelecekte gerekmesi halinde (ilgili yasanın) 301. Maddesi uyarınca vergi getirilmesi seçeneğinin korunması için zaman tanımaktadır” ifadelerini kullandı.