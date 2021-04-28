ABD'den Türkiye ile ilişkilerde "olumlu" beklenti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'daki "soykırım" açıklaması sonrası gerilen Ankara-Washington ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Washington'daki Foreign Press Center'da düzenlenen uluslararası basın özgürlüğü konulu bir toplantıya bağlanan Blinken, Biden'ın 24 Nisan açıklamasında bu ifadeyi kullanacağını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ilettiğini ve bu nedenle herhangi "şaşkınlık" olmaması gerektiğini ifade etti. Blinken, Biden'ın Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesinde Erdoğan'la bir araya gelmeyi de kabul ettiğini hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı, ilişkilere "olumlu" bir yön verebileceklerine dair çok umutlu olduğunu ifade ederken iki ülkenin "birlikte çalışarak işbirliğini derinleştirmesi" gerektiğini söyledi.

S-400 uyarısı

Blinken, Türkiye ile yaşanan S-400 gerginliğine de değindi. ABD'li bakan, Türkiye'nin Rusya'dan yeni S-400 füzeleri ya da başka silahlar alması hâlinde, Washington'ın Ankara'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu hava savunma sisteminin Rusya'ya "gelir, erişim ve nüfuz" sağladığını belirten Blinken, S-400 alımının sadece ABD'nin değil, NATO'nun ve askerlerinin güvenliğine karşı da bir tehdit olduğunu ifade ederek "İttifakın bütünlüğünü sarsıyor" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,TY

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