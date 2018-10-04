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ABD’den Türkiye Merkezli Şirkete Kuzey Kore Yaptırımı

04.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

Amerikalı yetkililer SIA Falcon International Group isimli şirketin ambargoya rağmen Kuzey Kore’yle silah ve lüks tüketim malı ticareti yapma girişiminde bulunduğunu bildirdi

ABD’den Türkiye Merkezli Şirkete Kuzey Kore Yaptırımı

Amerika Maliye Bakanlığı Türkiye merkezli SIA Falcon International Group isimli şirketi Kuzey Kore’yi hedef alan yaptırımları ihlal girişimi gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Bakanlığın açıklamasında şirketin Kuzey Kore’ye ve Kuzey Kore’den doğrudan ya da dolaylı olarak silah ve lüks tüketim malı ihraç ve ithal etme girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

Bakanlık, yaptırım listesine aldığı SIA Falcon International Group (SIA Falcon) adlı şirketin, savunma, lojistik, yatırım danışmanlığı gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini ve başka ülkelerle ticaret yaptığını iddia etmesine karşın, Kuzey Kore ile silah ve lüks tüketim malı ticareti yaptığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, şirketin Letonya’da da bir şubesi bulunuyor. Şirketin CEO’su Hüseyin Şahin ve Genel Müdürü Erhan Çulha da Amerika’nın yaptırım listesine alındı. Bu kişilerin yaptırım listesine dahil edilmesine de doğrudan ya da dolaylı olarak SIA Falcon adına hareket etmeleri gerekçe gösterildi.

Maliye Bakanlığı açıklamasında Bakan Steve Mnuchin’in “Amerika Kuzey Kore’nin doğrulanmış şekilde nükleer silahlardan arındırılması konusundaki güçlü taahhüdü sürmektedir, o zamana kadar yaptırımları uygulamaya devam edecektir” mesajına da yer verildi.

Açıklamada yaptırım adımı uyarınca listeye alınan kişi ve şirketlerin Amerika sınırları içindeki malvarlıklarının dondurulması gerektiğine vurgu yapıldı. Amerikan vatandaşlarının da yaptırım listesine alınan kişi ve kurumlarla ticaret yapmasının yasak olduğu vurgulandı.

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