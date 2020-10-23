HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu

ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu

23.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

ABD Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde cihatçı gruba İHA saldırısı düzenledi.

ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu

Saldırıda en az 17 kişi öldü. Ölenlerin Heyet Tahrir Şam’a muhalif bir grup olduğu iddia ediliyor.ABD, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde toplantı halinde olan cihatçı bir gruba dün İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Beth Riordan "ABD güçleri İdlib yakınlarında Suriye'deki El Kaide'ye bağlı bir grubun üst düzey yöneticilerinin toplantısına saldırı düzenledi" dedi.

Riordan "Suriye'deki El Kaide liderlerinin ortadan kaldırılması terör örgütünün ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden küresel saldırılar düzenleme kabiliyetini sekteye uğratacaktır" ifadelerini kullandı. Sözcü saldırıda kaç kişinin öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.

Gözlemevi: 5'i sivil 17 kişi öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda beşi sivil olmak üzere en az 17 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, saldırının Cakara'da grubun bir tarlada kurulan çadırda akşam yemeği yerken düzenlendiğini, ölen cihatçılardan 11'inin komutan düzeyinde olduğunu açıkladı. Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, ölenler arasında Suriye uyruklu olmayan beş kişinin de bulunduğunu, ancak uyruklarının bilinmediğini belirtti.

Toplantıya katılanların Heyet Tahrir Şam'a muhalif kesimden olduğunu ve Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaları reddettiğini kaydeden Abdülrahman, bazılarının HTŞ'den kopan ve El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen Huraseddin (Din Muhafızları) örgütüne yakın olduğunun bilindiğini söyledi.

Ankara ile Moskova'nın mart ayında imzaladığı İdlib ateşkes anlaşması sonrasında Suriye hükümet güçleri İdlib'e düzenlediği operasyonlara son vermişti. ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'nin doğusunda varlığını sürdürüyor.

Hava operasyonunun Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. Moskova doğumlu Çeçen saldırganın kimliği henüz bilinmiyor ancak Fransız gazetesi Le Parisien şahsın kullandığı cihazların IP adreslerinin İdlib'i işaret ettiğini ileri sürmüştü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Suriye hükümeti ülkenin yüzde 70'inin kontrolünü eline geçirmeyi başardı. 2011'de başlayan iç savaşta 380 binden fazla kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi evlerini terk etti.

AFP / EC,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendiEn yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
Halka uyarı: Çin'den gelen tozda koronavirüs var, evden çıkmayın
Halka uyarı: Çin'den gelen tozda koronavirüs var, evden çıkmayın
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!
Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı artıyor!
Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!
Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!
'Bilinç nedir?' sorusunun bilimsel cevabı bulunmuş olabilir mi?
Ünlü profesör sırrı çözdüğünü iddia etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.