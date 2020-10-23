ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu

Saldırıda en az 17 kişi öldü. Ölenlerin Heyet Tahrir Şam’a muhalif bir grup olduğu iddia ediliyor.ABD, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde toplantı halinde olan cihatçı bir gruba dün İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Beth Riordan "ABD güçleri İdlib yakınlarında Suriye'deki El Kaide'ye bağlı bir grubun üst düzey yöneticilerinin toplantısına saldırı düzenledi" dedi.

Riordan "Suriye'deki El Kaide liderlerinin ortadan kaldırılması terör örgütünün ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden küresel saldırılar düzenleme kabiliyetini sekteye uğratacaktır" ifadelerini kullandı. Sözcü saldırıda kaç kişinin öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.

Gözlemevi: 5'i sivil 17 kişi öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda beşi sivil olmak üzere en az 17 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, saldırının Cakara'da grubun bir tarlada kurulan çadırda akşam yemeği yerken düzenlendiğini, ölen cihatçılardan 11'inin komutan düzeyinde olduğunu açıkladı. Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, ölenler arasında Suriye uyruklu olmayan beş kişinin de bulunduğunu, ancak uyruklarının bilinmediğini belirtti.