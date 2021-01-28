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ABD’den Türkiye ve Rusya’ya Libya Çağrısı

28.01.2021 23:58 | Son Güncelleme:
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ABD’den Türkiye ve Rusya’ya Libya Çağrısı

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Libya’daki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurma ve askerlerini geri çekme çağrısında bulundu

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Güvenlik Konseyi’nin Libya’daki son durumun değerlendirildiği toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Libya’daki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurma ve askerlerini geri çekme çağrısında bulundu.

Mills, Ekim ayında Libya’da imzalanan ateşkes anlaşması şartları gereğince, Türkiye ve Rusyayı bu ülkedeki tüm askeri faaliyetlerini durdurmaya, konuşlandırdıkları askerlerini ve iki ülkenin desteklediği paralı askerlerini de derhal geri çemeye çağırdı. Mills, Türkiye, BAE ve Rusya’yı Libya’nın egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

“Libyalılar yabancı askerlerin çekilmesini istiyor”

Libya’nın kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirten Mills, “Önümüzde Libya’da birleşik bir hükümetle ulusal seçimlerin yapılması ve çatışmanın sona ermesini sağlayacak bir yol var. Libya’daki çatışmalara dahil olan tüm dış aktörler, 23 Ekim ateşkes anlaşması çerçevesinde ülke halkının kendilerinin de istediği gibi, askeri müdahalelerini durdurmalı ve derhal Libya'dan çekilmelidir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, Libyalılar’ın Aralık ayında ulusal seçimlere doğru barışçı ve engelsiz bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu.

“Yabancı aktörler Libyalıların taleplerini görmemezlikten geldi”

Mills, ABD’nin Ekim ayında tarafların imzaladığı ateşkes anlaşmasının güvenlik, siyasi ve ekonomik yollarda sürdürülebilir ilerlemenin temeli olmaya devam ettiğini belirterek, “Libyalılar, anlaşmanın imzalanmasından itibaren ülkede bulunan tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin üç ay içinde Libya'dan ayrılması çağrısında bulundu. Bu süre geçen hafta sona erdi. Libya’daki çatışmalara askeri müdahalede bulunan dış aktörler, Libya'nın taleplerini görmemezlikten geldi” dedi.

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