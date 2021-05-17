ABD’den Türkiye’deki IŞİD Destekçilerine Yaptırım

Yabancı Varlıkların Kontrolu Dairesi Direktörü Andrea Gacki, Başkan Joe Biden yönetiminin IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemek ve örgütün nerede olursa olsun tüm terör finansmanı ağlarına karşı harekete geçmeye kararlı olduğunu vurguladı. Gacki, Herkesin terör finansmanıyla mücadelede ortaya konan çabaları daha güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bugünkü atılan adımın, yaklaşık 70 ülke ve uluslararası örgütü içeren IŞİD’le Mücadele Maliye Grubu’nun 14’üncü toplantısıyla aynı güne denk geldiği ve IŞİD’in uluslararası mali sisteme erişimini engelleme ve gelir kaynaklarını ortadan kaldırma çabalarını koordine etmede temel bir rol oynadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kara listeye alınan kişiler ve şirketin IŞİD’i uluslararası bağışçılardan oluşan bir ağa bağlamada kritik rol oynadığı ve terör örgütüne Ortadoğu’daki mali sisteme erişim imkanı sağladığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Dairesi, IŞİD’le bağlantılı üç kişi ve bir şirkete yaptırımlar getirdi. Yaptırıma tabi olanlar arasında Türkiye’den faaliyet gösteren şirket ve kişiler bulunuyor.

Açıklamada, IŞİD’in Irak ve Suriye’deki topraklarını kaybetmesine rağmen resmi mali sistemleri suistimal etmeyi sürdürdüğünü, bu iki ülkede yerel işletmelere şantaj, fidye için adam kaçırma ve yağma gibi eylemler yoluyla gelir elde ettiği belirtildi. Örgütün havale, kurye ve mali işlem ağları dahil para hizmeti sağlayan işletmeleri kullanarak uluslararası para transferinde bulunduğu, yasadışı mali eylemlerinden ürettiği gelire ilaveten bölge genelindeki nakit rezervlerinden on milyonlarca dolara erişim sağladığı kaydedildi.

IŞİD’in, Irak, Suriye ve Türkiye’de para hizmeti sağlayan kilit kişi ya da şirketleri kullanarak, mali işlemlerdeki dahiliyetini gizlemeye çalıştığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında yaptırım getirilen şirket ve kişiler şöyle sıralanıyor:

Alaa Khanfurah: IŞİD’e mali, malzeme ya da teknolojik destek, ürün ya da hizmet desteği sağlamakla suçlanıyor. Khanfurah’ın 2019 ve 2020 yılları boyunca Türkiye’deki para hizmeti sunan işletmesinin örgütün Suriye’deki üyelerine para transfer ettiği, bu işlemde Khanfurah’ın IŞİD’in mali yöneticileriyle doğrudan bağlarının kısmen rol oynadığı belirtildi.