HABER

ABD'den Türkiye'deki IŞİD destekçisi şirketlere yaptırım

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

ABD; Türkiye, Suriye, Basra Körfezi ve Avrupa'da faaliyet gösteren dört şirkete ve iki Türk vatandaşına IŞİD'e mali ve lojistik destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım getirdi.

ABD'den Türkiye'deki IŞİD destekçisi şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye, Suriye, Basra Körfezi ve Avrupa'da faaliyet gösteren dört şirkete ve iki Türk vatandaşına IŞİD'e mali ve lojistik destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım getirdi.

Hazine Bakanlığı, kişi ve kurumların "teröristlere ve teröristlere yardım ile destek verenlere" yaptırım uygulanmasını öngören kararnameye göre kara listeye alındığını açıkladı.

Buna göre Türk vatandaşı İsmail Bayaltun ve kardeşi Ahmet Bayaltun ile Türkiye merkezli döviz ve para transfer şirketleri Sahloul Money Exchange Company, Al-Sultan Money Transfer Company ve ACL İthalat İhracat, IŞİD'lilere mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırımların hedefi oldular.

Suriye ve Avrupa'daki IŞİD'liler arasındaki para transferlerini yaptığı için Suriye merkezli Tawasul Company isimli şirket de yaptırım listesine alındı.

Mnuchin'den kararlılık açıklaması

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin açıklamasında ABD özel güçlerinin operasyonunda IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından cihatçı grubun kalan son hücrelerini temizlemede ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kararlı olduğunu belirtti. Mnuchin bu adımın örgütün finansal dayanağını yok ederek asker toplamasını engellemeyi hedeflediğini söyledi.

Afganistan merkezli Nejaat Sosyal Yardım Organizasyonu ve organizasyonun iki üst düzey yetkilisi, Sayed Habib Ahmad Khan ve Rohullah Wakil de IŞİD'in Afganistan'daki kolunu destekledikleri sebebiyle yaptırımların hedefi oldular.

Yaptırımlar, hedef alınan şirketlerin ve kişilerin sahip olduğu ABD'deki varlıklarını donduruyor ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve şirketlerle iş yapmasını yasaklıyor.

DW, Reuters/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Tüm ülkede internet kesildi! Şimdi ne olacak?Tüm ülkede internet kesildi! Şimdi ne olacak?
Pompeo: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruzPompeo: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?

Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?

Tüm ülkede internet kesildi! Şimdi ne olacak?

Tüm ülkede internet kesildi! Şimdi ne olacak?

Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

İsrail ordusu açıkladı: Suriye'den roket atıldı

İsrail ordusu açıkladı: Suriye'den roket atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

Pompeo'dan Kıbrıs için "iki toplumlu bir federasyon" vurgusu

'İki toplumlu bir federasyon'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.