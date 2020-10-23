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ABD’den Türkiye’deki Vatandaşlarına Terör Saldırısı Uyarısı

23.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Uyarıda, ABD Büyükelçiliği ve başkonsoloslukları ile İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik potansiyel terör saldırısı olabileceği yönünde güvenilir istihbarat alındığı kaydedildi

ABD’den Türkiye’deki Vatandaşlarına Terör Saldırısı Uyarısı

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik terör saldırısı olabileceğine ilişkin güvenlik uyarısı yayınladı. Bu kapsamda Amerika’nın Türkiye’deki tüm diplomatik temsilciliklerindeki vize işlemleri askıya alındı.

ABD Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan güvenlik uyarısında, Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği ve başkonsoloslukları ile İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik potansiyel terör saldırısı, kaçırma gibi saldırı girişimi olabileceği yönünde güvenilir istihbarat alındığı kaydedildi.

Güvenlik tehdidi nedeniyle tüm vize işlemlerinin de askıya alındığı, vize randevusu olanlara elektronik posta ile ulaşılarak randevularının ileri bir tarihe alınacağı belirtildi.

Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşları ve yabancı uyruklulara bu süreçte kalabalık gruplardan uzak durmaları, yabancıların bulunduğu yerlerde daha dikkatli olmaları önerildi.

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