ABD’den Türkiye’deki Vatandaşlarına Terör Saldırısı Uyarısı

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik terör saldırısı olabileceğine ilişkin güvenlik uyarısı yayınladı. Bu kapsamda Amerika’nın Türkiye’deki tüm diplomatik temsilciliklerindeki vize işlemleri askıya alındı.

ABD Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan güvenlik uyarısında, Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği ve başkonsoloslukları ile İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik potansiyel terör saldırısı, kaçırma gibi saldırı girişimi olabileceği yönünde güvenilir istihbarat alındığı kaydedildi.

Güvenlik tehdidi nedeniyle tüm vize işlemlerinin de askıya alındığı, vize randevusu olanlara elektronik posta ile ulaşılarak randevularının ileri bir tarihe alınacağı belirtildi.

Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşları ve yabancı uyruklulara bu süreçte kalabalık gruplardan uzak durmaları, yabancıların bulunduğu yerlerde daha dikkatli olmaları önerildi.

