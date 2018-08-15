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ABD'den Türkiye'ye Brunson ültimatomu

15.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Brunson vakası nedeniyle kızgın ve hayal kırıklığı içinde olduğunu açıklarken üst düzey bir ABD'li yetkili Brunson konusunda "eylem görmezsek ekonomik baskı artırılabilir" uyarısı yaptı.

ABD'den Türkiye'ye Brunson ültimatomu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle kızgın ve hayal kırıklığı içinde olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan'ın papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması, ayrıca diğer ABD vatandaşları ile diplomatik temsilcilik çalışanlarının serbest bırakılmaması karşısında oldukça büyük bir hayal kırıklığı ve kızgınlık içinde olduğunu" söyledi.

Ekonomik yaptırım tehdidi

Diğer yandan Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik ekonomik baskının artırılabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Reuters, üst düzey bir Amerikalı yetkiliye atıfta bulunarak "Bolton'ın Kılıç'ı ABD'nin geri adım atmayacağı" konusunda uyardığını kaydetti.

Söz konusu yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada Brunson konusunda "hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" belirterek "ABD yönetimi bu konuda son derece sağlam bir duruş sergiliyor ve bu sürecek. Başkan, papaz Brunson'ı evine döndürme konusunda yüzde yüz kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde bir eylem görmezsek başka önlemler de alınabilir" diye konuştu. Yetkili, önlemlerin muhtemelen ekonomik yaptırım şeklini alacağını belirterek "Sonuç görmezsek baskı devam edecek" dedi.

DW,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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