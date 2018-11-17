ABD'den Türkiye'ye çağrı: Akademisyenler serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür girişimine yönelik Cuma günü düzenlenen operasyonda yapılan gözaltılara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır" denildi.

"Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır" denilen açıklamada iki ülkenin ortaklığının Türk demokrasisi başarılı olduğu takdirde en güçlü halinde olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.