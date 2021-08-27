ABD’den Türkiye’ye Dijital Hizmet Vergisi Uyarısı

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile dün yaptığı sanal görüşmede dijital hizmet vergisi ve Türkiye'deki ABD şirketlerin durumunu ele aldı.

ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a OECD ülkeleri arasında varılan geniş kapsamlı anlaşma çerçevesinde, ülkelerin dijital hizmet vergilerini kaldırmasının kritik olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, ‘‘Büyükelçi Tai, ABD'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve G20 süreçleriyle bağlantılı bireysel dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasını kritik olarak gördüğünü belirtti’’ denildi.

Tai, çok taraflı platformlardaki müzakerelerin dijital hizmet vergileriyle ilgili sorunları çözmek için en iyi fırsatı teşkil ettiği görüşünü de dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Bakan Muş’un görüşmede çelik sektöründe OECD bünyesinde yürütülen istişare süreçlerine işaret ederek, Türkiye'ye ilave tarifeler getirilmemesi ve ABD tarafından çelik sektöründe uygulanan ek vergilerin kaldırılması konusundaki taleplerini ilettiği belirtildi.

130'dan fazla OECD üyesi bu yaz, şirketlerin vergilendirildiği yerler konusunda yeni kurallar üstünde çalışmak, en az yüzde 15'lik bir vergi oranı uygulamak ve dijital hizmet vergilerini kaldırmak üzere anlaşmıştı.

G20 liderleri anlaşmayı Roma’da 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak zirveye kadar son haline getirmeye çalışıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği, Haziran ayında Türkiye dahil altı ülkeye 2 milyar doları aşan ithalatta yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak vergi müzakerelerinin devam edebilmesi için gümrük vergilerini hemen askıya almıştı.

ABD hükümeti bu tür vergilerin ABD şirketlerine ayrımcılık yapılmasına neden olacağı görüşünde.

ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada Tai ve Muş’un görüşme sırasında piyasa dışı ekonomilerin oluşturduğu zorluklar ve Dünya Ticaret Örgütü’nde reform çabalarını da ele aldıkları belirtildi.

