ABD'den Türkiye'ye insan hakları eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı bu yılki insan hakları raporunu yayımladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından açıklanan raporun Türkiye bölümünde, "Türk hükümetinin, insan hakları ihlaliyle suçlanan güvenlik güçleri ve diğer yetkililerin soruşturulması, yargılanması ve cezalandırılması konusunda sınırlı adım atmayı sürdürdüğü" belirtildi. Bakanlık, "bu ihlallerin cezasız bırakılmasının bir sorun olarak kalmaya devam ettiğini" bildirdi.

Türkiye'nin 2018 yılında "önemli siyasi değişikliklerden" geçtiği ifade edilen raporda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası uygulanan olağanüstü hâl uygulamasına değinildi. İki yıl süren olağanüstü hâlin 19 Temmuz 2018'de sona erdiği hatırlatılan raporda, "Ancak OHAL'in ülkede toplum ve kurumlar üzerinde geniş kapsamlı etkileri oldu, birçok temel hakkın uygulanması kısıtlandı" denildi.

Seçimler

Türkiye'de son seçimlerin 24 Haziran'da yapıldığı belirtilen raporda, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri, muhalif adayların eşit şartlarda yarışma ve özgürce kampanya gerçekleştirme gücünü sınırlayan bir ortam olmasından ve medyaya uygulanan kısıtlamalardan duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadesi kullanıldı.