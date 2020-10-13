ABD’den Türkiye’ye Oruç Reis Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yayınlanan açıklamada ayrıca “Zorlama, tehditler, korkutma ve askeri faaliyetler, Doğu Akdeniz'deki gerginlikleri gidermeyecektir. Türkiye'yi bu planlı kışkırtıcı hamleyi sona erdirmeye ve Yunanistan'la derhal ön görüşmelere başlamaya çağırıyoruz. Tek taraflı adımlar güven inşa edemez ve kalıcı çözümler üretemez” denildi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye'nin açıklaması, bölgedeki gerginlikleri tek taraflı olarak tırmandırmakta ve NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye arasında kritik öneme sahip ön görüşmelerin yeniden başlamasını kasten zorlaştırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesine ilişkin 11 Ekim'de yayınlanan yeni NAVTEX ilanı üzerine bir açıklama yaptı.

Almanya’dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD’nin açıklaması öncesinde, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e gönderme kararını, bölgedeki gerginliğin azaltılması için yapılan girişimlere yönelik “provakasyon” olarak niteledi.

Bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak olan Maas, Berlin’den hareketinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye‘yi sert sözlerle eleştirdi.

Ankara‘nın yeni bir NAVTEX mesajı yayınlayıp, Oruç Reis’i Akdeniz’e çıkarmasının gerginliği yeniden tırmandırdığını öne süren Maas, “Türk tarafı daha önce belirttiği gibi müzakere istiyorsa, sürekli olarak gerginliği azaltmayla provokasyon arasında gidip gelmeyi sonlandırmalı” dedi.

Türkiye’nin tartışmalı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmemesini talep eden Alman bakan, aksi takdirde AB’yle Türkiye arasındaki ilişkilerin zarar göreceğini söyledi. “Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak, ortaklarımız Kıbrıs ve Yunanistan'la tam dayanışma içindeyiz" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, “Türkiye, Yunanistan'la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeli” şeklinde görüş belirtti.

NAVTEX kararına dün tepki gösteren hükümet sözcüsü Steffen Seibert de “Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur” ifadesini kullanarak, Oruç Reis'in yola çıkmasının doğru bir adım olmayacağını iddia etmişti.

