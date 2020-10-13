HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Türkiye’ye Oruç Reis Tepkisi

ABD’den Türkiye’ye Oruç Reis Tepkisi

13.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz’e gönderme kararını esefle karşıladığını açıkladı, “Türkiye'yi bu planlı kışkırtıcı hamleyi sona erdirmeye” çağırdı

ABD’den Türkiye’ye Oruç Reis Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesine ilişkin 11 Ekim'de yayınlanan yeni NAVTEX ilanı üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin 11 Ekim günü, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak sahibi olduğunu kaydettiği bölgelerde araştırma faaliyetlerini yeniden başlatılacağı yolundaki açıklamasının “esefle karşılandığı” kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye'nin açıklaması, bölgedeki gerginlikleri tek taraflı olarak tırmandırmakta ve NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye arasında kritik öneme sahip ön görüşmelerin yeniden başlamasını kasten zorlaştırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yayınlanan açıklamada ayrıca “Zorlama, tehditler, korkutma ve askeri faaliyetler, Doğu Akdeniz'deki gerginlikleri gidermeyecektir. Türkiye'yi bu planlı kışkırtıcı hamleyi sona erdirmeye ve Yunanistan'la derhal ön görüşmelere başlamaya çağırıyoruz. Tek taraflı adımlar güven inşa edemez ve kalıcı çözümler üretemez” denildi.

Almanya’dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD’nin açıklaması öncesinde, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e gönderme kararını, bölgedeki gerginliğin azaltılması için yapılan girişimlere yönelik “provakasyon” olarak niteledi.

Bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak olan Maas, Berlin’den hareketinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye‘yi sert sözlerle eleştirdi.
Ankara‘nın yeni bir NAVTEX mesajı yayınlayıp, Oruç Reis’i Akdeniz’e çıkarmasının gerginliği yeniden tırmandırdığını öne süren Maas, “Türk tarafı daha önce belirttiği gibi müzakere istiyorsa, sürekli olarak gerginliği azaltmayla provokasyon arasında gidip gelmeyi sonlandırmalı” dedi.

Türkiye’nin tartışmalı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmemesini talep eden Alman bakan, aksi takdirde AB’yle Türkiye arasındaki ilişkilerin zarar göreceğini söyledi. “Avrupa Birliği Dönem Başkanı olarak, ortaklarımız Kıbrıs ve Yunanistan'la tam dayanışma içindeyiz" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, “Türkiye, Yunanistan'la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeli” şeklinde görüş belirtti.

NAVTEX kararına dün tepki gösteren hükümet sözcüsü Steffen Seibert de “Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur” ifadesini kullanarak, Oruç Reis'in yola çıkmasının doğru bir adım olmayacağını iddia etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Diğer Haberler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
İklim felaketi nedeniyle hayvanlar 100 yıl sonra böyle görünebilir
İklim felaketi nedeniyle hayvanlar 100 yıl sonra böyle görünebilir
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
Vahşi pumayla yüz yüze! Bugün ölmek istemiyorum dedi saniye saniye o anları kaydetti
Vahşi pumayla yüz yüze! Saniye saniye o anları kaydetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.