ABD'den Türkiye'ye: S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi

ABD hükümeti Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi yönündeki çağrısını tekrarladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby Cuma günü Washington'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lere ilişkin bir soruya yanıt verdi.

S-400'lere işaret ederek, "Bu konudaki duruşumuz değişmedi" diyen Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye'ye S-400 sistemini elinde tutmama çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin uzun yıllardır değerli bir NATO müttefiki" olduğunu belirten Kirby, ancak S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının Türkiye'nin "ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleri ile uyuşmadığını" kaydetti.

Kirby sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 10 yılda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı oldu ama bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'leri satın almayı tercih etti."

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